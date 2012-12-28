Происшествия
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сегодня, 09:56
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Пострадавший при налете БПЛА житель Лебедянского района уже дома
Получивший легкие ранения мужчина отказался от госпитализации.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления здравоохранения, это — житель Лебедянского района 1963 года рождения. Мужчина сам обратился в больницу, где у него диагностировали порезы осколками стекла колена, руки, и головы. Ему наложили два шва. После оказания медицинской помощи мужчина попросился домой, отказавшись от госпитализации.
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