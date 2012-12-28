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Пострадавший при налете БПЛА житель Лебедянского района уже дома

Получивший легкие ранения мужчина отказался от госпитализации.

При налете беспилотников прошлой ночью, как уже сообщал GOROD48, пострадал один человек.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления здравоохранения, это — житель Лебедянского района 1963 года рождения. Мужчина сам обратился в больницу, где у него диагностировали порезы осколками стекла колена, руки, и головы. Ему наложили два шва. После оказания медицинской помощи мужчина попросился домой, отказавшись от госпитализации.
БПЛА
воздушная тревога
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Все правильно
47 минут назад
Иначе залечат.Нет ни лекарств,и кормёшка плохая.
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Дворник2
9 минут назад
Не несите чушь!!! И лекарств достаточно в больницах и еда нормальная!!! Или Вы застряли в 90-х???????
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