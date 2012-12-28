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Общество
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сегодня, 18:35
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На открытии сквера с часами Евдокия Бычкова предложила сделать Липецк культурной столицей
Пока же у горожан появилось новое уютное место.
На открытии каждый выступавший считал нужным сообщить, что сквер — это общее дело. Липчане проголосовали за его благоустройство, власти выделили деньги, в благоустройство вложились и бизнесмены.
Сквер не получился бы таким уютным без арт-объекта в виде часов.
— Это прекрасно, что у нас есть люди, у которых рождаются идеи, и не только идеи, но и желание их реализовывать, — заявила на открытии сенатор РФ Евгения Уваркина.
— Важно, что к нашим 12 миллионам бизнес добавил треть, — сказал мэр Михаил Щербаков. — Я думаю, что сквер станет точкой притяжения в центре города.
— Надеюсь, что не оскудеет рука дающего. И у вас будут деньги на новые проекты, — тут же помечтал и. о. председателя горсовета Игорь Подзоров.
О своих мечтах рассказала и одна из тех, кто финансирует установку в городе памятников и арт-объектов, предпринимательница Евдокия Бычкова:
— Мечтаю, чтобы таких объектов стало больше. И чтобы река меценатства разлилась липецким морем. В единении мы сможем сделать Липецк культурной столицей России.
Высота часов — 3,5 метра, вес — две тонны. Под тремя циферблатами располагаются три герба Липецка. На часах, к сожалению, не оказалось элемента, который можно потереть, загадав желание. Евдокия Бычкова пообещала GOROD48 его доделать.
Напомним, обновление сквера на улице Фрунзе обошлось в 11 835 000 бюджетных рублей. Первоначально в центре сквера предусматривалась 70-сантиметровая бронзовая скульптура обнимающейся пары, однако от её установки город отказался по архитектурным соображениям.
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