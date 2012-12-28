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сегодня, 18:35
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На открытии сквера с часами Евдокия Бычкова предложила сделать Липецк культурной столицей

Пока же у горожан появилось новое уютное место.

Сегодня вечером в Липецке торжественно открыли сквер на улице Фрунзе. Его изюминкой стали часы, сделанные на средства предпринимателей.

На открытии каждый выступавший считал нужным сообщить, что сквер — это общее дело. Липчане проголосовали за его благоустройство, власти выделили деньги, в благоустройство вложились и бизнесмены.

Сквер не получился бы таким уютным без арт-объекта в виде часов.

— Это прекрасно, что у нас есть люди, у которых рождаются идеи, и не только идеи, но и желание их реализовывать, — заявила на открытии сенатор РФ Евгения Уваркина.

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— Важно, что к нашим 12 миллионам бизнес добавил треть, — сказал мэр Михаил Щербаков. — Я думаю, что сквер станет точкой притяжения в центре города.

— Надеюсь, что не оскудеет рука дающего. И у вас будут деньги на новые проекты, — тут же помечтал и. о. председателя горсовета Игорь Подзоров.

О своих мечтах рассказала и одна из тех, кто финансирует установку в городе памятников и арт-объектов, предпринимательница Евдокия Бычкова:

— Мечтаю, чтобы таких объектов стало больше. И чтобы река меценатства разлилась липецким морем. В единении мы сможем сделать Липецк культурной столицей России.

Высота часов — 3,5 метра, вес — две тонны. Под тремя циферблатами располагаются три герба Липецка. На часах, к сожалению, не оказалось элемента, который можно потереть, загадав желание. Евдокия Бычкова пообещала GOROD48 его доделать.

Напомним, обновление сквера на улице Фрунзе обошлось в 11 835 000 бюджетных рублей. Первоначально в центре сквера предусматривалась 70-сантиметровая бронзовая скульптура обнимающейся пары, однако от её установки город отказался по архитектурным соображениям.
сквер
часы
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Гость
22 минуты назад
Чего там уютного? Ни в жару, ни в дождь спрятаться негде, знай сиди себе на скамейках , да смотри на дорогу - дыши угарными газами...
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Со Студеновской
33 минуты назад
А в столице воды сутками нет.
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Осип
44 минуты назад
Чем только наша жемчужина не была, дождями видно смывается.
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Ну прям
сегодня, 18:59
Лондон
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честно говоря
сегодня, 18:43
на сквер не натягивает, а вот на пятачок вполне. Т.с пятачок культуры.
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василий
сегодня, 18:40
про культурную смешно и грустно
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