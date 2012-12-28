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21 минуту назад
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На комплексное благоустройство микрорайонов №№ 16, 19, 20, 21, 23 выделены 100 миллионов рублей

Депутат Евгений Павлов не понял логики выбора приоритетов, ведь 19-й микрорайон был единственным в Липецке, который капитально обновляли ранее, при мэре Гулевском.

Сегодня на рассмотрение членов комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии представила очередные изменения доходов и расходов муниципальной казны.

Они выросли в очередной раз — на 659,6 млн рублей. Львиная доля этих средств — 629,4 миллиона — безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов.

Эти средства предложено распределить на программу мэра по комплексному благоустройству пяти микрорайонов (100 млн рублей), разработку проекта строительство котельной для санаторно-оздоровительного комплекса «Прометей» (88 миллионов), благоустройство города (20 миллионов), завершение строительства дороги во «Взлетном» (14,4 миллиона) и дороги по улице Белана в границах микрорайона «Победа» (4,9 миллиона), строительство сети теплоснабжения по улице Московской к новому хирургическому корпусу областной детской больницы (5 миллионов). На снос расселенных домов и на работы по перевозке и отсыпке щебнем дорог в частном секторе выделены по 30 млн рублей. На открытие спортивных отделений в новом ФОК в Сселках потратят 6 миллионов, еще 7 миллионов — на разработку проектно-сметной документации на ремонта моста «Западный» на улице Металлургов. 4,3 миллиона понадобилось на содержание городских фонтанов.

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Председателя депутатской комиссии Андрея Выжанова удивили 50 млн рублей, которые предполагается потратить на ремонт дороги в микрорайоне «Елецкий». Как так? С чего это в новом микрорайоне, который еще не достроен, ремонтировать дорогу?

Оказалось, что речь идет об анонсированном в марте главой Липецка Ченцовым проекте закольцовки маршрутов движения автобусов по новому микрорайону. Сейчас этому мешает то, что от разворотного кольца у школы-новостройки и дорога вдоль Елецкого шоссе по факту однополосная и односторонняя. Поэтому ее расширят. За счет переноса на новое место площадки для межрейсового отстоя автобусов ныне существующую разворотную площадку отдадут под парковку личного транспорта. Также внутри микрорайона построят еще две парковки на местах нынешних пустырей.

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Депутат Евгений Павлов поинтересовался тем, почему по другой программе мэра, капитальному благоустройству пяти районов Липецка, работы будут проведены в том числе в 19-м микрорайоне, инфраструктуру которого обновляли еще при мэре Михаиле Гулевском? Прочему под апгрейд не попали старые районы, которым по 50 лет и больше?

— В 19-м микрорайоне обновлены все образовательные учреждения. На дорогах там новый асфальт. В чем логика такого выбора? — спросил депутат.

Из ложи чиновников ему ответили, что выбор районов для комплексного благоустройства, предполагающего ремонт дорог и тротуаров большими картами, обновление озеленения и уличного освещения определили в мэрии на основании ряда приоритетов, в том числе количестве жалоб живущих в них горожан.

— Ну, пусть они живут лучше всех! — капитулировал Евгений Павлов.

А вот его коллега, депутат Игорь Подзоров, в округ которого входит 16-й микрорайон, также попавший в новую программу мэра, спросил, каким образом заказчик и подрядчик выберут приоритеты благоустройства, если часть работ уже попала в наказы избирателей на этот год? На которые каждый избирательный округ получил от губернатора по 10 миллионов рублей. В ответ и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин пообещал познакомить депутата с планами работ, заявив, что они никак не будут пересекаться с тем, что было запланировано сделать ранее.

На капремонт школы №4 на Новолипецке добавили 100 млн рублей. Добавили 15 миллионов и на капремонт подземного мозаичного перехода в районе Нижнего парка. В случае со школой подрядчику понадобилось изменить проект, чтобы вместо ветхих, оббитых дранкой дощатых внутренних стен возвести капитальные перегородки, в случае с переходом нужно выполнить дополнительные работы по гидроизоляции и дренированию.

Все эти траты на следующей неделе рассмотрит сессия горсовета.
благоустройство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
19 микрорайон.
8 минут назад
Правильное решение, расширить дорогу и сделать платную парковку. Не всем же жителям центра платить только одним?
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007
15 минут назад
А 24 микрорайон????яма на яме, кто и когда будет делать???
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