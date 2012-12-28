На комплексное благоустройство микрорайонов №№ 16, 19, 20, 21, 23 выделены 100 миллионов рублей

Депутат Евгений Павлов не понял логики выбора приоритетов, ведь 19-й микрорайон был единственным в Липецке, который капитально обновляли ранее, при мэре Гулевском.