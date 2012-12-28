«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Бывший министр региональной безопасности Липецкой области стал чиновником аппарта президента в Калуге
Общество
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16 минут назад
Бывший министр региональной безопасности Липецкой области стал чиновником аппарта президента в Калуге
Игорь Гречуха занял должность федерального инспектора в Калужской области.
Главный федеральный инспектор Калужской области — Дмитрий Колозин. Игорь Гречуха — второе лицо в аппарате полпредства.
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