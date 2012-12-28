Бывший министр региональной безопасности Липецкой области стал чиновником аппарта президента в Калуге

Игорь Гречуха занял должность федерального инспектора в Калужской области.

Уволившийся по собственному желанию в июне министр региональной безопасности Игорь Гречуха занял должность федерального инспектора в Калужской области. Информация об этом появилась на сайте полпредства президента в ЦФО.Главный федеральный инспектор Калужской области — Дмитрий Колозин. Игорь Гречуха — второе лицо в аппарате полпредства.