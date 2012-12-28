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Общество
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сегодня, 15:17
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Эпичное фото с Матырского водохранилища: баклан заглотил огромного леща
Морских птиц впервые заметили на водохранилище 20 лет назад. Теперь же они стали частью фауны Липецкой области.
««Ест, как птичка». Такое выражение применяют в отношении хрупких дам, которые очень мало едят. А стоило бы наоборот так говорить про людей с отменным аппетитом. Вот, к примеру, баклан, который еле-еле смог проглотить пойманного леща. Ещё минут 20 он плавал по воде, собираясь с силами. Потом тяжело взлетел и очень низко полетел к берегу, а в зобе всё ещё угадывался силуэт леща в его первом и последнем полёте», — говорится в публикации паблика.
Автор паблика Александр Григорьев рассказал GOROD48, что фотографии сделаны в минувшие выходные с дамбы водохранилища. По его наблюдениям, лещ весил примерно килограмм. Птица далеко не с первого раза смогла заглотить свой улов.
Впервые больших бакланов заметили на водохранилище в 2004 году. К 2020-м птицы стали во время весенних и осенних перелётов регулярно посещать не только водохранилище, но также крупные пруды на востоке области, пойменные озёра, а затем и реку Дон с притоками. В их ночёвочных скоплениях насчитывают до 2–3 тысяч особей.
В этом году заместитель директора заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев нашёл в пруду на реке Усмань возле села Красное 26 гнёзд бакланов с насиженными кладками или птенцами и ещё около десятка незавершённых или разрушающихся птичьих построек.
Это открытие стало первым документально подтверждённым случаем гнездования большого баклана в Липецкой области. Вид, ещё два десятилетия назад считавшийся редким залётным, последовательно прошёл стадии регулярных летних встреч и теперь закрепился как полноценный гнездящийся обитатель Верхнего Дона. Орнитологи связывают этот процесс с ростом численности бакланов на юге европейской части России и их активной экспансией в новые регионы.
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