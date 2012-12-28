Липецку срочно нужен резервный источник питьевой воды

Об этом Роспотребнадзор говорит уже много лет, но безрезультатно. Тем временем вода из скважин все сильнее загрязняется нитратами.

Какую воду мы пьем? Ответ на этот вопрос депутаты Липецкого горсовета слышат каждый год, когда приглашают к себе санитарных врачей, но всякий раз информация Роспотребнадзора становится все более угрожающей.Сегодня на заседании комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета о качестве питьевой воды в городе рассказывал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Коротков. И свое выступление он начал с восклицания «Слава Богу!»:— Слава Богу, что мы пьем воду из скважин! Такая вода защищена куда лучше, чем поверхностная вода.Для нашей воды характерна железистость, высокое содержание марганца и солей жесткости — последние в союзе с кальцием являются причиной накипи. Вкус воды, ее органолептические качества, во многом зависят от аварий на сетях или отключений воды: после возобновления подачи она может быть мутной, что, впрочем, безопасно. Владимир Коротков развеял еще один миф — о вреде хлорированной воды. «Хлор — летуч. Наберите в стакан воду из-под крана и оставьте на пять минут. И потом пейте — хлор ушел».Сейчас качество воды из из-под крана в Липецке соответствует СанПиНам. Ее можно употреблять без дополнительной очистки. Но год от года лаборатории регистрируют увеличение нестандартных проб. Например, на водозаборе в поселке Дачный регулярно определяют превышение ПДК по железу, а на водозаборе ТЭЦ-2 — по содержанию железа и марганца. К счастью, водозабор в Дачном эксплуатируется только летом, когда воду активно разбирают для полива садов и огородов.Беда в другом: в липецкой воде повышается содержание смертельно опасных нитратов, источником которых являются, главным образом, отходы жизнедеятельности людей и животных, а также мусорные свалки. Так, при верхней норме содержания нитратов в объеме 45 миллиграмм на литр в 2011-2013 годах не было выявлено ни одной пробы с такой концентрацией, но в 2022-2024 годах каждая третья проба уже была с нитратами в 40 миллиграмм и выше!Директор ООО «РВК-Липецк» по технологии и качеству воды Сергей Милованов добавил, что содержание нитратов приближается или даже превышает величину гигиенического норматива. Самым грязным по нитратам стал водозабор №3 в районе Опытной станции с показателем, приближающимся к 45 миллиграммам на литр. Поэтому для безопасности горожан поднятую из скважин 3-го водозабора воду смешивают с водой от Кузьминского и Ситовского водозаборов. Но рост содержания нитратов наблюдается и там.По словам Владимира Короткова, если в Липецке из строя по какой-то внешней причине вдруг выйдут хотя бы два водозабора из существующих 15, случится катастрофа. А у Липецка нет резервного источника питьевой воды. Нет никакого другого естественного подземного хранилища на случай такой чрезвычайной ситуации.Руководитель регионального управления Роспотребнадзора видит несколько проблем, которые не решаются годами, хотя надзорное ведомство бьет в колокола вот уже несколько лет. Во-первых, нужно актуализировать состояние зон санитарной охраны водозаборов первого, второго и третьего поясов. С зонами первого уровня, теми, что в городе, меньше всего проблем — они ограждены заборами и находятся под постоянной охраной. Что делать с зонами второго и третьего поясов, которые находятся на землях сельхозназначения или в районе частной застройки? В частном секторе нет централизованной канализации, а в селах находятся свинарники, коровники и птичники, а также площадки для хранения навоза. Все продукты жизнедеятельности людей и животных просачиваются сквозь почву и постепенно загрязняют водоносный слой, находящийся на глубине 80-120 метров. И все это попадает в итоге в скважины, из которых пьет Липецк.— У нас нет полномочий разбираться с аграриями, выяснять, как у них обстоят дела с природоохранным законодательством, — сказал представитель «РВК-Липецк».— Я всякий раз говорю о том, что проблемы водоснабжения Липецка начинаются за пределами города. Система охраны питьевой воды и сохранение ее запасов — это межведомственная задача. Она может быть решена только на уровне правительства области, — подчеркнул главный санитарный врач региона.Спикер горсовета Евгения Фрай поинтересовалась, сколько надо цистерн для подвоза воды в Липецк, случись катастрофа с централизованным водоснабжением? Ответить сходу Владимир Коротков на него не смог, а Сергей Милованов скромно промолчал, ведь горводоканал располагает всего несколькими цистернами.Депутат Светлана Тюнина с ностальгией вспомнила о прежнем вкусе липецкой воды и задала вопрос в лоб: какую воду пьют главный санитарный врач, представитель «РВК-Липецк» и и.о. председателя городского ЖКХ? Все они ответили одно: из-под крана. При этом Сергей Милованов добавил, что не пьет отстоявшуюся воду, а любит пить ту, что похолоднее, специально давая ей побольше вытечь.