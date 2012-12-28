Сегодня в Липецке: в кукольном театре спектакль для взрослых, липчане запрещают начальству «тыкать»
Общество
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25 минут назад
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Купание на Центральном пляже запрещено
Вода в реке оказалась небезопасной.
Напомним, что перед началом купального сезона пробы воды на Центральном пляже прошли тест по микробиологическим показателям. А вот Сокольский, Тракторный и Новолипецкий пляжи положительного санитарно-эпидемиологического заключения не получили.
Источником загрязнения реки традиционно называются коммунально-бытовые стоки из частного сектора: Ниженки и Сокола.
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