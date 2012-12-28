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Общество
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сегодня, 14:38
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29 спасателей получили награды за ликвидацию последствий налетов БПЛА на липецкий аэродром
Сводный отряд МЧС проверил и очистил от 1801 взрывоопасного предмета около 390 гектаров полей.
Торжественное вручение наград состоялось в главном управлении МЧС России по Липецкой области с участием директора Департамента спасательных формирований МЧС генерал-лейтенанта Игоря Кутровского, губернатора Игоря Артамонова, который прикрепил медали к кителям спасателей, и главы Липецкого округа Давида Тодуа.
По словам командира сводного отряда подполковника Виталия Олейникова, 32 его подчиненных с помощью шести единиц техники проверили и очистили от взрывоопасных предметов 390 гектаров сельхозугодий вблизи деревни Копцевы Хутора.
Разминирование проводилось ручной очисткой с применением металлодетекторов. Также применялась машина широкополосного разминирования и дистанционно управляемая машина «Уран-6», которые были применены на 155 из 390 гектаров. За время работы отряда было найдено и уничтожено 1801 взрывоопасный предмет.
— Все найденные взрывоопасные предметы были приведены в боевое положение. И любое неосторожное обращение с ними несло угрозу детонации, — сказал Виталий Олейников.
Уже завтра сводный отряд отправится в следующий регион для несения службы.
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