29 спасателей получили награды за ликвидацию последствий налетов БПЛА на липецкий аэродром

Сводный отряд МЧС проверил и очистил от 1801 взрывоопасного предмета около 390 гектаров полей.



Сотрудники сводного отряда МЧС, который работает в регионе с 27 апреля этого года, получили шесть почетных знаков правительства «Во славу земли Липецкой» и 23 благодарности главы администрации Липецкого округа.Торжественное вручение наград состоялось в главном управлении МЧС России по Липецкой области с участием директора Департамента спасательных формирований МЧС генерал-лейтенанта Игоря Кутровского, губернатора Игоря Артамонова, который прикрепил медали к кителям спасателей, и главы Липецкого округа Давида Тодуа.По словам командира сводного отряда подполковника Виталия Олейникова, 32 его подчиненных с помощью шести единиц техники проверили и очистили от взрывоопасных предметов 390 гектаров сельхозугодий вблизи деревни Копцевы Хутора.Разминирование проводилось ручной очисткой с применением металлодетекторов. Также применялась машина широкополосного разминирования и дистанционно управляемая машина «Уран-6», которые были применены на 155 из 390 гектаров. За время работы отряда было найдено и уничтожено 1801 взрывоопасный предмет.— Все найденные взрывоопасные предметы были приведены в боевое положение. И любое неосторожное обращение с ними несло угрозу детонации, — сказал Виталий Олейников.Уже завтра сводный отряд отправится в следующий регион для несения службы.