Липецкая область — в топ-20 по доступности ипотеки

Купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке в Липецкой области могут 26,3% семей, говорится в исследовании РИА Новости.



По итогам восьми месяцев 2026 года Липецкая область заняла 18-е место в подготовленном РИА Новости рейтинге регионов по доступности ипотеки — при среднемесячном платеже в 57,7 тысячи рублей взять квартиру в ипотеку по рыночной ставке могут себе позволить 26,3% семей.Расчёт кредитного платежа проводился для квартиры площадью 60 квадратных метров при условии, что семья внесла 30% первоначального взноса. Предполагается, что на официальный доход семья может вносить ежемесячный платёж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы: 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на выплату ипотеки, 30% — на прочие расходы. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ. Рассматривались семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Средние цены на квартиры на вторичном рынке, сроки кредита и процентные ставки брались индивидуально для каждого региона. Процентная ставка по ипотеке и цены на жильё соответствуют августу 2026 года.В целом по стране на август 2026 года ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе 20,2% семей. Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в рейтинге 2026 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе ипотеку на квартиру в 60 квадратных метров могут позволить себе 55,7% семей. Второе и третье места заняли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ (53% и 48% соответственно). Замыкают рейтинг Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай, где ипотеку по рыночной ставке могут себе позволить от 4,5% до 5,3% семей.