День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидели 1 сентября
Говорит Липецк
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14 минут назад
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Одни говорили, что было весело, другие — волнительно.
Большинство с удовольствием вспоминало, как это было. Одну липчанку на первую линейку принесли — накануне Дня знаний она сломала ногу, другая вспомнила фотографии, на которых стояла с чужим портфелем — он был самым красивым и все первоклашки сфотографировались именно с ним.
Вспоминали и огромные банты — как у Чебурашки, неподъемные для первоклашек букеты гладиолусов.
Учитель рассказал, как старался не подвести маму — она тоже была учителем.
Интервью горожан мы записывали на школьной линейке и оказалось, что многие приходят на неё не сопровождая детей, а чтобы поздравить своих бывших учителей.
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