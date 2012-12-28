Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе

Одни говорили, что было весело, другие — волнительно.

1 сентября мы попросили липчан рассказать об их первом дне в школе.Большинство с удовольствием вспоминало, как это было. Одну липчанку на первую линейку принесли — накануне Дня знаний она сломала ногу, другая вспомнила фотографии, на которых стояла с чужим портфелем — он был самым красивым и все первоклашки сфотографировались именно с ним.Вспоминали и огромные банты — как у Чебурашки, неподъемные для первоклашек букеты гладиолусов.Учитель рассказал, как старался не подвести маму — она тоже была учителем.Интервью горожан мы записывали на школьной линейке и оказалось, что многие приходят на неё не сопровождая детей, а чтобы поздравить своих бывших учителей.