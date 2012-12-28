Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
Происшествия
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Происшествия
У почтальона пытались отнять сумку с 200 000 рублей, но женщина дала отпор
Происшествия
19-летнюю девушку насмерть сбил 18-летний пьяный водитель
Происшествия
При пожаре на улице Космонавтов погибла 65-летняя женщина
Происшествия
ПВО ликвидировала воздушные цели над Липецкой областью
Происшествия
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Полномочия депутата-единоросса прекращены в связи с утратой доверия
Политика
Дело Грязинского пищекомбината о сухпайках для Минобороны дошло до суда
Происшествия
Читать все
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Происшествия
Полномочия депутата-единоросса прекращены в связи с утратой доверия
Политика
Собака покусала липчанку в СНТ «Металлург-3»
Общество
В Липецкую область поступило свыше 200 тысяч доз вакцин от гриппа
Здоровье
На Елецком шоссе в Липецке меняется схема движения
Общество
Липецкая область — в топ-20 по доступности ипотеки
Экономика
Нападение подростков на двух мужчин квалифицировано как групповое хулиганство
Происшествия
Из бронхов липчанина извлекли часть специальной щётки
Здоровье
Три в одном: пьяный водитель предложил инспектору взятку, а потом у него нашли наркотики
Происшествия
У 40-летнего липчанина нашли наркотики в пачке сигарет: мужчина сел на пять лет
Происшествия
Читать все
Политика
2043
сегодня, 13:51
11

Полномочия депутата-единоросса прекращены в связи с утратой доверия

Депутат купил недвижимость за 46 миллионов рублей, но не смог подтвердить законность этих доходов.

В Липецкой области после вмешательства прокуратуры прекращены в связи с утратой доверия полномочия депутата Горсовета Ельца. По данным GOROD48, речь идёт Александре Купцове. Он входил в депутатскую группу «Единой России» и в состав комиссии по бюджету, экономики и муниципальной собственности, а также по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту. Купцов — предприниматель: во время выборов горсовета шестого созыва в 2017 году он был директором ООО «Известняк», во время таких же выборов в 2012 году - председателем Совета директоров ОАО «Каменный карьер Голиковский».

Как сообщает Генеральная прокуратура России, депутат допустил существенные искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2023–2024 годах он купил несколько объектов недвижимости за 46 миллионов рублей, указав в декларации, что заплатил за них заемными деньгами. Однако фактически законность этих доходов не подтверждена.

Прокуратура сначала внесла представление в Совет депутатов Ельца, но березультатно. После этого прокурор обратился в суд с иском о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия, и эти требования суд удовлетворил.

Фото - vk.ru/public216535010
депутат
0
0
1
17
18

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ттт
13 минут назад
ну во "послал тебе Бог денег" езжай с ними в Дубай, нет надо в депутаты лезть и всякую фигню покупать.
Ответить
А
19 минут назад
Просто он оказался лишним на этом празднике жизни.
Ответить
Человек
21 минуту назад
Можно подумать горбом работал, куча таких....
Ответить
Рука руку моет
30 минут назад
Уникальный случай, видно забыл поделиться
Ответить
Губернатор деревни
36 минут назад
это происки не доброжелателей, по лицу видно светлее папы римского....
Ответить
Правда
44 минуты назад
Ну неужели такое стало возможным?
Ответить
Не указ прокуратура
47 минут назад
Прокуратура сначала внесла представление в Совет депутатов Ельца, но березультатно.
Ответить
Свой
48 минут назад
Ох ох ох, да не мне может быть, наверное фейк)
Ответить
Во
53 минуты назад
Ничего себе! Елец! Я думал это неприкосновенный город
Ответить
О
сегодня, 14:08
А сколько таких в стране.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить