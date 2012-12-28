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Политика
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сегодня, 13:51
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Полномочия депутата-единоросса прекращены в связи с утратой доверия
Депутат купил недвижимость за 46 миллионов рублей, но не смог подтвердить законность этих доходов.
Как сообщает Генеральная прокуратура России, депутат допустил существенные искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2023–2024 годах он купил несколько объектов недвижимости за 46 миллионов рублей, указав в декларации, что заплатил за них заемными деньгами. Однако фактически законность этих доходов не подтверждена.
Прокуратура сначала внесла представление в Совет депутатов Ельца, но березультатно. После этого прокурор обратился в суд с иском о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия, и эти требования суд удовлетворил.
Фото - vk.ru/public216535010
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