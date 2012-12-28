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сегодня, 15:28
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Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%

По итогам первого полугодия цены в Липецкой области выросли в среднем на 4%, реальные зарплаты на 6,8%, уровень безработицы составил 0,2% - Липецкстат представил итоги социально-экономического положения региона за январь-июнь 2026 года.

Индекс промышленного производства в первом полугодии 2026 года составил 104,7% к тому же периоду прошлого года. Падение произошло в сфере добычи полезных ископаемых, где индекс оказался 97,5 к прошлогоднему уровню. Сфера обрабатывающих производств выросла на 5,3%, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – на 13,2%, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,6%.

В строительной отрасли работы выполнены на 48,7 миллиарда рублей, что на 3,6% больше, чем за соответствующий период 2025 года.

Организациями всех форм собственности и населением в январе-июне построено 2535 квартир общей площадью 286,6 тысячи квадратных метров, что на 15,3% больше ввода за тот же период 2025 года.

Объем производства продукции сельского хозяйства в первом полугодии 2026 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 53,3 миллиарда рублей, на 6,7% больше прошлогоднего. Хозяйствами всех категорий произведено 215,1 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе (108,4% к январю – июню 2025 года), молока – 177,5 тысячи тонн (104,9%), яиц – 462,7 миллиона штук (104,9%).

Оборот розничной торговли области в первом полугодии сложился в объеме 230,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 3,6% больше, чем годом ранее. Объем платных услуг населению за январь – июнь 2026 года составил 66 миллиардов рублей, что на 4,7% выше предыдущего года.

Потребительские цены выросли за шесть месяцев на 4%, что чуть ниже аналогичного периода прошлого года, когда инфляция составила 4,1%. Цены на продовольственные товары возросли на 2,4% (в соответствующий период 2025 года – на 4,9%), на непродовольственные товары – на 4%, цены (тарифы) на услуги – на 6,5% (в 2025 году – на 2,2% и 5,4% соответственно).

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за январь – май 2026 года, составила 81833,5 рубля и возросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Реальная заработная плата по сравнению с январем – маем 2025 года увеличилась на 6,8%.

К концу июня 2025 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 1,8 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из них почти 1,2 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1 тысяча человек получали пособие по безработице.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,2% численности рабочей силы.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Хоть
22 минуты назад
Что-то стабильно.
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Наталья
23 минуты назад
Какие четыре процента? Цены поднялись в три раза! На продукты каждый день растут!!! Бензин в два раза!! Хватит писать ерунду!!!
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Тост
44 минуты назад
Чтоб мы так жили!
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Вот
53 минуты назад
Читаю статью и думаю, сколько у нас сказочников. Сами то верят в то, что пишут.
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Савелий
сегодня, 15:36
Какие красивые цифры. И как далеки они от реальности.
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