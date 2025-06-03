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Опять побелела и завоняла
В Липецке вновь ищут причину изменения цвета реки Липовки.
Как сообщает прокуратура Липецкой области, зловоние доносится до жилых домов 15-го микрорайона и улице Звездной. Это послужило причиной реагирования липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры.
«Проведено обследование акватории рки и отбор проб воды с целью выявления источника загрязнения. По результатам лабораторных анализов будет дана оценка состояния водного объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении ведомства.
Свою проверку продолжает и министерство природных ресурсов и экологии региона.
Напомним, что это уже не первый подобный случай. Такая же ситуация произошла весной прошлого года. После обследования Каменного лога стало понятно, что непонятная жидкость текла из коллектора в районе улицы Вермишева. Диггеры прошли по тоннелю коллектора, нашли предполагаемое место слива и забили его пробкой.
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