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614
57 минут назад
4

Опять побелела и завоняла

В Липецке вновь ищут причину изменения цвета реки Липовки.

На протяжении нескольких дней жители Липецка наблюдали изменение цвета воды в реке Липовке — она вновь приобрела белесый цвет и начала скверно пахнуть.

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Как сообщает прокуратура Липецкой области, зловоние доносится до жилых домов 15-го микрорайона и улице Звездной. Это послужило причиной реагирования липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры.

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«Проведено обследование акватории рки и отбор проб воды с целью выявления источника загрязнения. По результатам лабораторных анализов будет дана оценка состояния водного объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении ведомства.

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Свою проверку продолжает и министерство природных ресурсов и экологии региона.



Напомним, что это уже не первый подобный случай. Такая же ситуация произошла весной прошлого года.  После обследования Каменного лога стало понятно, что непонятная жидкость текла из коллектора в районе улицы Вермишева. Диггеры прошли по тоннелю коллектора, нашли предполагаемое место слива и забили его пробкой.  
экология
Липовка
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Комментарии (4)

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Гостья
30 минут назад
Значит опять нужно забивать, открыли
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Р
33 минуты назад
Скажут все хорошо, донные отложения, так же как с фекалиями. Полнейший бардак как в области так и в стране
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Будулай
33 минуты назад
это сон-вода, белеет и образуется туман над ручьем. в такое время очень опасно путнику находиться вблизи с водой, можно вдохнуть туман и упасть, уснув мертвым сном. душа будет заперта в спящем теле навсегда.
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Дед
40 минут назад
Какая там речка ,лужа ,засыпьте ее и все !
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