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Общество
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11 минут назад
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В Липецком горсовете вспомнили Грету Тумберг в связи возможным мусорным коллапсом
Единственной альтернативой утилизации травы, листвы, веток, шин, вещей и старой мебели член общественного Совета при спикере горсовета, экс-председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов назвал строительство мусоросжигающего завода.
Первая касалась нехватки мусорных баков в новых микрорайонах города. Сославшись на застройщиков, Елена Евстратова сказала о том, что места под контейнерные площадки и количество баков на них те исчисляют исходя из принципа «одна квартира — один жилец». В итоге у дома на 300 квартир появляется навес на два контейнера, которых явно не достаточно для складирования не то что бытовых отходов, но и строительного мусора. К тому же за свой мусор, как правило, не платит регоператору малый бизнес, который арендует нежилые помещения первых этажей многоэтажек под магазины и кафе.
Но если контейнерную площадку можно, в конце концов, переделать под большие потребности, то что делать, когда в стране изменится федеральное законодательство о запрете складирования на таких площадках любого иного мусора, кроме бытового? А эти изменения вступят в силу уже 1 сентября. С этой даты «ЭкоПром» перестанет вывозить с контейнерных площадок ветки, бурьян и строительный мусор.
То, что застройщики исходят при планировании контейнерных площадок из расчета «одна квартира — один жилец», удивило вице-мэра Светлану Сурмий, которая пообещала разобраться в вопросе. Вторая проблема вызвала бурную дискуссию между депутатами и представительницей регионального оператора.
Дело в том, что «ЭкоПром-Липецк» никогда не хотел убирать стаскиваемые «управляшками» и жителями частного сектора порубочные остатки, ветки, траву, листву. На круглом столе по этой проблеме в мае прошлого года Елена Евстратова сослалась, например, на постановление Конституционного суда РФ от 2015 года, предписавшего убирать с контейнерных площадок любой мусор кроме бытовых отходов собственникам отведенных под них земельных участков, в нашем случае муниципалитету. Тогда же начальник правового управления Липецкого горсовета Сергей Фаустов сослался на ряд иных правовых актов. В частности, на то, что еще пять лет назад Верховный суд РФ решил, что все растительные отходы относятся к ТКО. В итоге в Липецке живут по понятиям, сформулированным заместителем руководителя Госжилинспекции Липецкой области Сергеем Музалевских:
— Мусор с контейнерной площадки вывозит региональный оператор. Все, что принесено на контейнерную площадку, должно быть с нее вывезено. Чистоту на площадке и вокруг нее обеспечивает управляющая компания. Замусоренную территорию убирает собственник земельного участка.
Теперь же выясняется, что с 1 сентября «ЭкоПром» будет вывозить с площадок только бытовой мусор и тот крупногабаритный, который вместился в специальный отсек, куда горожане сносят старые вещи и мебель. Использованные шины, ветки, траву и строительный мусор регоператор вывозить не будет. Как сказала Елена Евстратова, достаточно того, что за свой счет компания вывозит на утилизацию отсортированные покрышки, которые в мусорные баки и бункеры сбрасывают липчане. Но при новых правилах город, по словам представительницы «ЭкоПрома», зарастет мусором!
— Реальность такова, что некоторые контейнерные площадки и сейчас захламлены. Особенно те, которые находятся на стыке многоэтажной застройки с частной. В моем округе у домов №1 и №5 по улице Шевченко новые контейнерные площадки постоянно завалены ветками и травой, которые туда сносят жители частных домов, — возмутился первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Его поддержали другие депутаты. Так, Игорь Подзоров сообщил, что у многоэтажки на Папина 1в восьмикубовый бункер постоянно переполнен всяким хламом, который сносят или привозят на машинах жители частного сектора. «Видео и фото этого бункера жители мне шлют ежедневно». А с контейнерной площадкой у дома № 38а по улице Мичурина соседствуют две шиномонтажки. Неудивительно, что у мусорки постоянно появляются старые покрышки. Но оказалось, что привлечь за нарушение правил благоустройства бизнес невозможно: коммерсанты говорят, что старую резину возвращают водителям, и куда уже те ее девают — не их дело!
— Куда с 1 сентября людям тащить свои ветки, бурьян, шины, строительный мусор? Это же абсурд — до нового закона осталось два месяца, а мы об этом только узнали! Липчанам запретили сжигать на территории домовладений ветки и траву. Какую альтернативу мы можем предложить горожанам?! — возмутилась депутата Вера Урываева.
Елена Евстратова, как и год назад, призвала обратиться к опыту Подмосковья. Там успешно работает проект «Мегабак». Жители Московской области сносят весь негабарит, старую мебель, бытовую технику, ветки, строительный мусор, шины в специально отведенные места и сбрасывают их в несколько больших емкостей. Оттуда его забирают на переработку. Пойти по этому пути может и Липецк. По словам Евстратовой, компаниям, перерабатывающим такие отходы, важно поучать отдельно отсортированный мусор. Им проще самостоятельно вывезти такое сырье из нескольких точек, а не объезжать тысячу существующих в Липецке контейнерных площадок.
На предложение Елены Евстратовой депутаты прореагировали вяло. Зато в штыки приняли другую альтернативу утилизации травы, листвы, веток, шин, вещей и старой мебели, которую член общественного Совета при спикере горсовета, экс-председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лисаконов назвал единственно возможной. Бывший чиновник предложил построить мусоросжигающий завод. Такой, какой он ездил смотреть в Мюнхен и в Израиль. Плюсом такого проекта Лисаконов назвал выработку заводом электроэнергии:
— Грета Тумберг нам это запрещает, но для Липецка это — единственный вариант избавления от мусора.
В итоге обсуждения депутаты решили подумать над законодательной инициативой — введения солидных штрафов для тех, кто вывозит на контейнерные площадки свой мусор. Эту инициативу передадут в облсовет, который введет в региональный КоАП соответствующую статью.
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