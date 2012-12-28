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Говорит Липецк
304
сегодня, 14:06
5

Расскажите про свой самый счастливый день?

Чаще всего это события, связанные с семьей.

«Расскажите про свой самый счастливый день», — попросил GOROD48 прохожих на улице. Большинство самыми счастливыми называли дни, когда стали родителями.

Также нашим респондентам запомнились свадьбы, дни рождения, время, проведённое с семьёй, поступление в вуз, зарубежная командировка, «дембель» и даже отказ от алкоголя.

Одна липчанка самым счастливым назвала день своего развода с мужем!

Говорит Липецк
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
кит
6 минут назад
Самый счастливый день- это когда я на этот свет появился,но я его не помню ! Еще было пять лет счастливой студентческой жизни вдали от дома в общаге !Там было все пропитано счастьем самостоятельной жизни !А сейчас залить 30л. бензина без очереди было бы счастьем
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Юля
17 минут назад
У меня их много!И когда родились двое детей,и когда я отбила мужа от свекрови и его сестры, которые его из за своей фигурой алчности заставляли его идти на сво!!! И многого есть ещё другой темы
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пипецкое щастье
47 минут назад
это когда в адскую жару выпускают автобусы с заваренными люками и форточками и без рабочих кондёров, и ползущих как черепахи. Скотский сервис по конским ценам - особый вид щастья по пипецки. и такое уже лет 10 минимум происходит.
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рассказываю
55 минут назад
каждый раз когда я вижу замену новых бордюров и плитки на новые - я щастлив от такой боярской заботы о холопах.
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Алексей
сегодня, 14:26
Самый счастливый день, это когда сдали ГОСы и на водохранилище, незабаваемо, жалко только детям рассказать нельзя
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