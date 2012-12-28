Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Контракт на строительство канализационного коллектора в Липецке взяла компания с судимым директором
За главный приз «Металлургических вечеров» НЛМК боролись сотрудники из пяти городов России
Говорит Липецк
304
сегодня, 14:06
5
Расскажите про свой самый счастливый день?
Чаще всего это события, связанные с семьей.
Также нашим респондентам запомнились свадьбы, дни рождения, время, проведённое с семьёй, поступление в вуз, зарубежная командировка, «дембель» и даже отказ от алкоголя.
Одна липчанка самым счастливым назвала день своего развода с мужем!
25
0
40
1
5
Комментарии (5)