Чаще всего это события, связанные с семьей.

«Расскажите про свой самый счастливый день», — попросил GOROD48 прохожих на улице. Большинство самыми счастливыми называли дни, когда стали родителями.Также нашим респондентам запомнились свадьбы, дни рождения, время, проведённое с семьёй, поступление в вуз, зарубежная командировка, «дембель» и даже отказ от алкоголя.Одна липчанка самым счастливым назвала день своего развода с мужем!