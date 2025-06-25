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«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
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Общество
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19 минут назад
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«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Заявление главного строителя городской администрации прозвучало вразрез недавним словам мэра Липецка о том, что мост — не аварийный. Оказалось, что правы оба.
— Будут деньги, будем строить, — ответил главный строитель мэрии, сообщивший, что сейчас новый мост обошелся бы в сумму более семи миллиардов рублей.
Новый мост должен стать, по факту, клоном действующего: две трамвайные ветки, четырехполосная дорога с тротуарами.
Примечательно, что на майской сессии горсовета мэр Роман Ченцов сообщил депутатам сенсационную новость: новое обследование Октябрьского моста показало, что 480-метровое сооружение 1972 года постройки соответствует стандартам безопасности. «Мост — не аварийный», — сказал тогда глава города.
Не противоречат ли друг другу эти два заявления — о не аварийности моста и о необходимости строительства нового?
GOROD48 разобрался в этом вопросе и оказалось, что прав и мэр Липецка, и главный строитель городской администрации.
Напомним, что ночью 21 февраля 2021 года движение по Октябрьскому мосту перекрыли, как тогда показалось, из-за треснувшей плиты перекрытия. Утром экспертная комиссия выяснила, что лопнула не железобетонная плита, а покрытие над деформационным швом: его полностью закатали в асфальт при ремонте дороги. В мэрии выдохнули, но все же заказали исследование технического состояния моста компании «ЛипецкНИЦстройпроект». Специалисты признали состояние второго мостового перехода неудовлетворительным. Тогда же мост и назвали аварийным.
Почетный дорожник РФ Борис Бондарев, экс-депутат горсовета (и родственник учредителя ООО «ЛипецкНИЦстройпроект»), заявил, что капремонт моста обойдется в два миллиарда рублей.
Так как в то время у мэрии были иные приоритеты, то управление главного смотрителя Липецка заказало ремонт Октябрьского моста с формулировкой «для обеспечения его эксплуатации до проведения реконструкции», выделив 45,7 миллиона рублей.
За эти деньги в 2022-2023 годах компания «Космос» закрыла провалы на тротуарах новыми плитами и заасфальтировала их, а также отремонтировала подмостовую зону.
архивные фото
На все эти работы подрядчик дал четыре года гарантии. А заказчик, УГС, заявил, что работами эксплуатационный ресурс моста продлен на 5-7 лет.
Поэтому глава Липецка прав: по состоянию на сегодня мост не аварийный. А, как говорят специалисты, находится в ограниченно-работоспособном состоянии.
— Неминуемо наступит момент, когда Октябрьский мост нужно будет снова объявить аварийным. Было был правильно провести его техническую экспертизу уже в этом году, чтобы понять, когда это случится. По моим наблюдениям — а я езжу по мосту каждый день — уже сейчас есть вопросы к состоянию деформационных швов и плит перекрытия на нем, — сказал GOROD48 специалист, имевший недавно прямое отношение к эксплуатации моста.
Напомним, что в 2023 году концессионер, «Мовиста Регионы Липецк», отказался перекладывать рельсы по программе модернизации горэлектротранпорта на Октябрьском мосту со ссылкой на его аварийное состояние. Поэтому на 480-метровом участке пути по Октябрьскому мосту и по 500 метров пути в каждую сторону работы по ремонту путей и контактной сети выполняет МУП «Горэлектротранс» (к декабрю концессионер собирается восстановить движение трамваев маршрута 1к через мост).
Но даже после запуска трамвая их скорость на мосту останется ограниченной 10 км/ч.
— Наша задача — обеспечить транспортную потребность горожан и запустить в текущем году трамвайное движение на левый берег. Конечно, и мы, и концессионер хотели бы, чтобы новые трамваи двигалась через мост по новым рельсам, но в нашем случае мы не можем ждать его полноценной реконструкции, — пояснил GOROD48 ситуацию председатель дептранса мэрии Александр Лукинов.
Но чтобы Октябрьский мост проработал как можно дольше даже в ограниченно-работоспособном состоянии, УГС рекомендует содержать его по соответствующему ГОСТу Р 50597-93. То есть тщательно соблюдать технологию эксплуатации. Сейчас, например, нужно регулярно устранять мелкие повреждения на железобетонных элементах моста, очищать проезжую часть от грязи, отремонтировать перила, которые находятся в жутком состоянии.
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