«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста

Заявление главного строителя городской администрации прозвучало вразрез недавним словам мэра Липецка о том, что мост — не аварийный. Оказалось, что правы оба.