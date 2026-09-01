Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке похоронили погибшего на СВО «Депутата»
Происшествия
Автобус сгорел утром в Липецке
Происшествия
Врач из Липецка спасла жизнь пассажиру на борту летящего в Египет самолёта
Здоровье
Липецкие парки возглавила Ольга Логинова
Общество
Возводивший горнолыжную трассу 56-летний бизнесмен пойдёт под суд
Общество
Волна первосентябрьских «минирований» докатилась до Липецка
Происшествия
День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидели 1 сентября
Общество
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Говорит Липецк
Липецкая вечЁрка: похороны погибших от БПЛА, поликлиника-заброшка и новые штаммы гриппа
Общество
Две школы — один праздник
Общество
Читать все
По маршруту №1 вновь поехали трамваи
Общество
Две школы — один праздник
Общество
Капремонт в гимназии №64 пообещали завершить через 10 дней
Общество
Возводивший горнолыжную трассу 56-летний бизнесмен пойдёт под суд
Общество
Волна первосентябрьских «минирований» докатилась до Липецка
Происшествия
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Общество
Виновник ДТП предъявил полицейским поддельные права
Происшествия
«Шкода» сдвинула автовоз на улице Московской
Происшествия
Мэрия Липецка: автобус загорелся из-за неисправности двигателя.
Происшествия
Зарезавший 65-летнего инвалида-колясочника 42-летний мужчина получил 13 лет колонии строгого режима
Происшествия
Читать все
Общество
301
45 минут назад
1

Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка

Новую жизнь могут получить 5,4 гектара парка, занятые оврагом и остатками тюбинговой трассы.

Управление строительства Липецка готово заплатить 862 705 рублей за проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка. Судя по технической документации, речь идет о 5,4 гектарах, занятых оврагом и остатками тюбинговой трассы между «Ривьерой» и территорией, официально ставшей Молодежным парком.

Схема Парк Молодежный. 4 этап.jpg+2026-09-01-15.36.04+niz.jpg

Проектировщику, с которым будет заключен муниципальный контракт, предстоит провести инженерно-геодезические изыскания, отобразив в итоговом документе все существующие на этом участке деревья. В границах проектирования необходимо предусмотреть работы по благоустройству, которые вписали бы в территорию со сложным рельефом видовые площадки, велосипедные дорожки и пешеходные тропы, их освещение, дополнительное озеленение, малые архитектурные формы. Также в проекте использования земельного участка нужно указать места, где, при возможности, можно было бы обустроить фестивальную зону и зону с качелями.

В технической документации указано, что новые объекты благоустройства должны быть визуализированы (в цвете в разрезе день/вечер) и представлены департаменту градостроительства и архитектуры мэрии. Отдельно указана необходимость общественных обсуждений будущего этой территории с жителями ближайших районов. Вся разработанная документация должна быть передана заказчику уже 20 сентября этого года.

Очевидно, что даже при совершенном проекте его не реализуют сразу. На следующий год на все благоустройство Липецка не выделено и 200 миллионов рублей, а профильный департамент мэрии желает потратить их сразу на полтора десятка проектов. Поэтому если что-то и запланируют сделать с 4-й очередью парка, то одно: либо велодорожки, либо пешеходные зоны, либо освещение, и то — частично.

ot7ah5qjsk1cr2vu0td94btij5iia0id.webp

место, которые мы потеряли...  

Напомним, что поросший деревьями лог в юго-восточной части города парком хотели сделать еще при мэре Михаиле Гулевском. В 2010 году была разработана концепция «уникального пространства, предназначенного для занятий спортом и спокойного семейного отдыха», но на этом все и заглохло. Часть пространства занял ТРЦ «Ривьера», со стороны улицы Кривенкова — парковки, магазины, замерзшая стройплощадка печально известных «Катящихся камней», со стороны Московской и Минской — несанкционированные мусорные свалки и стоянки спецтехники, а со стороны Катукова — памятник Николаю Угоднику и часовня.

4678589.jpg+2026-09-01-15.40.34+niz.jpg

Посередине того, что стало парком только недавно, не состоялся проект тюбинговой трассы — правительство области отказало в продлении аренды ее владельцу. Сейчас это место представляет собой руины, с краю которого частный инвестор достраивает теннисный корт с трибунами и административными помещениями. А рядом с «Ривьерой» так и не построили «Липецкие термы»: у калужской «Компании Донатор», с которой весной 2023 года мэрия и правительство области подписали инвестиционное соглашение на строительство ФОКа с водными аттракционами, джакузи, детским аквапарком, 15 бань и саун, не нашлось на проект средств. В самом парке ветшает без какого-либо ухода зона барбекю: построивший ее предприниматель отказался от своих планов после того, как в парках запретили продажу спиртного.

a2gnqkeohzsdm8dlwecbd3pfn9m4w3z6.webp+2026-09-01-15.36.34+niz.jpg

0mq6n85x1tu2fhzyv19biujxhfrux0bb.jpg+2026-09-01-15.36.34+niz.jpg

В 2020 году оставшейся территории наконец-то начали придавать черты парка. Понемногу, по чуть-чуть, с учетом выделяемых бюджетных средств, Молодежный облагораживали. На 1-м этапе построили сеть пешеходных и велосипедных дорожек, смонтировали освещение, установили лавочки и урны. На 2-м и 3-м этапах оборудовали приличные детскую и спортивную площадку, соорудили рампу для начинающих велоэкстремалов и самокатчиков.

lc5f78oqz47j0if37rultgluv4mvljk7.jpg+2026-09-01-15.36.34+niz.jpg

2yfdsrl9x1ogd996k9ez4ae6di68prgc.jpg

Однако все это так и не создало в Молодежном атмосферы, присущей настоящим паркам. Но главное, что от него продолжают отрезать куски. Например, напротив 28-го микрорайона шесть гектаров отведены под строительство спорткомплекса, СПА, ресторана, гостиницы.
Молодежный парк
10
1
14
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Задолбали
18 минут назад
Опять хотят испахабить последний клочок живой природы. Лучше бы сухостой вовремя вырубали и траву окашивали.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить