Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка

Новую жизнь могут получить 5,4 гектара парка, занятые оврагом и остатками тюбинговой трассы.

Управление строительства Липецка готово заплатить 862 705 рублей за проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка. Судя по технической документации, речь идет о 5,4 гектарах, занятых оврагом и остатками тюбинговой трассы между «Ривьерой» и территорией, официально ставшей Молодежным парком.Проектировщику, с которым будет заключен муниципальный контракт, предстоит провести инженерно-геодезические изыскания, отобразив в итоговом документе все существующие на этом участке деревья. В границах проектирования необходимо предусмотреть работы по благоустройству, которые вписали бы в территорию со сложным рельефом видовые площадки, велосипедные дорожки и пешеходные тропы, их освещение, дополнительное озеленение, малые архитектурные формы. Также в проекте использования земельного участка нужно указать места, где, при возможности, можно было бы обустроить фестивальную зону и зону с качелями.В технической документации указано, что новые объекты благоустройства должны быть визуализированы (в цвете в разрезе день/вечер) и представлены департаменту градостроительства и архитектуры мэрии. Отдельно указана необходимость общественных обсуждений будущего этой территории с жителями ближайших районов. Вся разработанная документация должна быть передана заказчику уже 20 сентября этого года.Очевидно, что даже при совершенном проекте его не реализуют сразу. На следующий год на все благоустройство Липецка не выделено и 200 миллионов рублей, а профильный департамент мэрии желает потратить их сразу на полтора десятка проектов. Поэтому если что-то и запланируют сделать с 4-й очередью парка, то одно: либо велодорожки, либо пешеходные зоны, либо освещение, и то — частично.Напомним, что поросший деревьями лог в юго-восточной части города парком хотели сделать еще при мэре Михаиле Гулевском. В 2010 году была разработана концепция «уникального пространства, предназначенного для занятий спортом и спокойного семейного отдыха», но на этом все и заглохло. Часть пространства занял ТРЦ «Ривьера», со стороны улицы Кривенкова — парковки, магазины, замерзшая стройплощадка печально известных «Катящихся камней», со стороны Московской и Минской — несанкционированные мусорные свалки и стоянки спецтехники, а со стороны Катукова — памятник Николаю Угоднику и часовня.Посередине того, что стало парком только недавно, не состоялся проект тюбинговой трассы — правительство области отказало в продлении аренды ее владельцу. Сейчас это место представляет собой руины, с краю которого частный инвестор достраивает теннисный корт с трибунами и административными помещениями. А рядом с «Ривьерой» так и не построили «Липецкие термы»: у калужской «Компании Донатор», с которой весной 2023 года мэрия и правительство области подписали инвестиционное соглашение на строительство ФОКа с водными аттракционами, джакузи, детским аквапарком, 15 бань и саун, не нашлось на проект средств. В самом парке ветшает без какого-либо ухода зона барбекю: построивший ее предприниматель отказался от своих планов после того, как в парках запретили продажу спиртного.В 2020 году оставшейся территории наконец-то начали придавать черты парка. Понемногу, по чуть-чуть, с учетом выделяемых бюджетных средств, Молодежный облагораживали. На 1-м этапе построили сеть пешеходных и велосипедных дорожек, смонтировали освещение, установили лавочки и урны. На 2-м и 3-м этапах оборудовали приличные детскую и спортивную площадку, соорудили рампу для начинающих велоэкстремалов и самокатчиков.Однако все это так и не создало в Молодежном атмосферы, присущей настоящим паркам. Но главное, что от него продолжают отрезать куски. Например, напротив 28-го микрорайона шесть гектаров отведены под строительство спорткомплекса, СПА, ресторана, гостиницы.