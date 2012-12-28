«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
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Происшествия
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15 минут назад
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Нападение подростков на двух мужчин квалифицировано как групповое хулиганство
Дело о хулиганстве, совершённом группой лиц, возбуждено по указанию руководителя областного управления СК.
«По указанию руководителя следственного управления СК России по Липецкой области следственный отдел по Советскому округу возбудил дело о хулиганстве, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают всех участников происшествия и обстоятельства случившегося, назначены экспертизы для определения вреда здоровью потерпевших», — говорится в сообщении СКР по региону.
Напомним, нападение произошло ещё 22 сентября. По словам женщины одного из избитых мужчин, на её мужа напали трое юношей, одетых лишь в шорты. Они ударили его сзади по голове, а затем избивали ногами уже упавшего. 45-летнему мужчине сломали ногу и повредили глаз. Досталось и 19-летнему студенту колледжа, который пытался заступиться за мужчину. Подростков полицейские задержали на месте, оказалось, что одному из них уже исполнилось 18 лет.
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