Оказывается, что не все смотрят на календарь.

Сегодня, 17 июня, вот-вот наступит самый длинный день в году. GOROD48 спросил у липчан: «Вы заметили, что уже прошли две недели лета?»Далеко не все ответили на этот вопрос утвердительно. Кто-то работает, кто-то сдает экзамены и лета еще не заметил. Дни мелькают слишком быстро!А кто-то проживает каждый день — ведь он уникальный и больше не повторится!