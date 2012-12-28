17-летнего липчанина подозревают в содействии телефонным мошенникам, совершившим 300 000 звонков
Детские площадки, дороги без ям и светлые дворы: жители 10-го округа выбирают приоритеты развития
Говорит Липецк
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сегодня, 09:11
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Вы заметили, что уже прошли две недели лета?
Оказывается, что не все смотрят на календарь.
Далеко не все ответили на этот вопрос утвердительно. Кто-то работает, кто-то сдает экзамены и лета еще не заметил. Дни мелькают слишком быстро!
А кто-то проживает каждый день — ведь он уникальный и больше не повторится!
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Комментарии (8)