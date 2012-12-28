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Говорит Липецк
370
сегодня, 09:11
8

Вы заметили, что уже прошли две недели лета?

Оказывается, что не все смотрят на календарь.

Сегодня, 17 июня, вот-вот наступит самый длинный день в году. GOROD48 спросил у липчан: «Вы заметили, что уже прошли две недели лета?»

Далеко не все ответили на этот вопрос утвердительно. Кто-то работает, кто-то сдает экзамены и лета еще не заметил. Дни мелькают слишком быстро!

А кто-то проживает каждый день — ведь он уникальный и больше не повторится!
Говорит Липецк
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Бабушка
16 минут назад
а я все про цветы, две недели лета прошли, а цветы так и не посадили ко дню России на спуске Петра Великого. А через неделю день будет убывать.
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100%
20 минут назад
Где интэрнет?
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100%
24 минуты назад
Вы заметили что мобильный интернет не работает?
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65+
38 минут назад
То сходка нарка баронов то евреи в Израиле разбушевались тут хохлы каждую ночь летят . Что хорошего нас ждёт конец цивилизации .
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Стрекоз
сегодня, 09:43
Лето красное пропело,а жрать то хочется всегда.
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26 мкрн
сегодня, 09:30
Конечно заметили - уже три недели нет горячей воды! :)
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Ася
55 минут назад
Звоню каждый день, то на выходные наш район попал , то вода в трубах потерялась
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Catus
сегодня, 09:19
Чем старше становишься, тем кажется, что время идёт быстрее. Раньше думали, время придет — будет лучше, а сейчас уже знаешь, что время только уходит, а смерть приближается. Грустно, очень грустно.
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