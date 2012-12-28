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387
41 минуту назад
6

Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на мужчину в Липецке

Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует расследование дела о групповом хулиганстве.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову представить в центральный аппарат ведомства доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на мужчину в Липецке и по доводам публикации в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, нападение произошло 22 сентября. По словам жены одного из избитых мужчин, на её мужа напали трое юношей, одетых лишь в шорты. Они ударили его сзади по голове, а затем избивали ногами уже упавшего. 45-летнему мужчине сломали ногу и повредили глаз. Досталось и 19-летнему студенту колледжа, который пытался заступиться за мужчину. Драчунов полицейские задержали на месте, оказалось, что одному из них уже исполнилось 18 лет, остальные несовершеннолетние.

Сегодня региональный Следком возбудил по факту нападения дело о групповом хулиганстве.  
хулиганство
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Эхо
5 минут назад
Ну и отлично... с такими не хочется ходить по одной улице!!!
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липецк
9 минут назад
вся система прогнила,кругом разруха,никто не работает.куда не придешь,везде создают видимость работы.чтобы что то решить надо пройти круги ада.
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Гость
11 минут назад
Такого беспредела не было никогда, получается только Бастрыкин, от нашей полиции, милиции или как она там щас называется, толку 0.
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Житель
13 минут назад
Время сейчас непростое, неадекватов надо отправлять в штурмовые отряды.
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Валерий
16 минут назад
Отмажут
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Отлично
17 минут назад
Надо обязательно разобраться с этим.
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