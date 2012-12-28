«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Происшествия
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41 минуту назад
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Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на мужчину в Липецке
Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует расследование дела о групповом хулиганстве.
Напомним, нападение произошло 22 сентября. По словам жены одного из избитых мужчин, на её мужа напали трое юношей, одетых лишь в шорты. Они ударили его сзади по голове, а затем избивали ногами уже упавшего. 45-летнему мужчине сломали ногу и повредили глаз. Досталось и 19-летнему студенту колледжа, который пытался заступиться за мужчину. Драчунов полицейские задержали на месте, оказалось, что одному из них уже исполнилось 18 лет, остальные несовершеннолетние.
Сегодня региональный Следком возбудил по факту нападения дело о групповом хулиганстве.
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