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773
сегодня, 15:56
5

Двухмесячная течь промыла провал

Глубина ямы, по замерам липчан, составила полтора метра.

На пересечении улиц Российской и Солнечной в Матырском уже второй месяц из-под земли течет вода.

«Мы сами огородили опасный провал, обращались во все инстанции, ситуация не устраняется», —пожаловались местные жители.

По замерам жителей поселка, глубина ямы на месте на месте утечки уже составляет около полутора метров.

Оказалось, что в «РВК-Липецк» об утечке знают, но сеть компании не принадлежит.

«В месте выхода воды на поверхность сетей «РВК-Липецк» нет. Решение вопроса находится в компетенции органов местного самоуправления», — сообщили в «РВК».

В региональном министерстве ЖКХ липчанам ответили, что еще на 18 июня было запланировано обследование участка, чтобы определить владельца сети.

утечка
ЖКХ
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Сантехник.
48 минут назад
Когда была предыдущия обслуживающая организация до РВК. ОНИ без разговора заделывали утечку и потом искали чя труба чтоб предъявить сумму на устранение этой утечки. А ЧЯ ВОДА В ЭТОЙ ТРУБЕ??????
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вася
54 минуты назад
Касперский мог бы вам помочь, он борется с утечками, иначе эта ваша течь вдруг обратится речкою. Тогда поднимется тут вой, засыпят нацпроектами, туристов будут засылать, писателей с конспектами. Польются деньги к вам рекой, поэтому товарищи, карман готовьте шире свой, всё многообещающи...
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Широка река
сегодня, 16:20
глубока река ой не доплыть мене с того бережка
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Буба
сегодня, 16:17
Я-не я, утечка не моя. Моя утечка с краю, ничего не знаю.
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одни министры
сегодня, 16:10
а работать не кому!
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