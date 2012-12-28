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Общество
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сегодня, 15:56
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Двухмесячная течь промыла провал
Глубина ямы, по замерам липчан, составила полтора метра.
«Мы сами огородили опасный провал, обращались во все инстанции, ситуация не устраняется», —пожаловались местные жители.
По замерам жителей поселка, глубина ямы на месте на месте утечки уже составляет около полутора метров.
Оказалось, что в «РВК-Липецк» об утечке знают, но сеть компании не принадлежит.
«В месте выхода воды на поверхность сетей «РВК-Липецк» нет. Решение вопроса находится в компетенции органов местного самоуправления», — сообщили в «РВК».
В региональном министерстве ЖКХ липчанам ответили, что еще на 18 июня было запланировано обследование участка, чтобы определить владельца сети.
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