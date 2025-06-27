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17 минут назад
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Обновлять мемориал на площади Героев в Липецке доверят предпринимателю Владимирк Пальчикову

Тому, кто сейчас капитально ремонтирует мозаичный подземный переход у Нижнего парка.

Управление главного смотрителя Липецка на следующей неделе подпишет контракт на капремонт мемориала на площади Героев с ИП Пальчиков Владимир Николаевич. Предприниматель выиграл соответствующие торги, снизив начальную цену в 125-миллионнов до 112,4 миллиона.

ИП Пальчиков Владимир Николаевич сейчас капитально ремонтирует подземный переход под Петровским спуском у Нижнего парка. Согласно контракту, работы должны завершиться к 1 июля. Однако из-за ряда скрытых дефектов гидроизоляции перехода заказчик разрешил подрядчику сдать объект позже. Главное, что переходу вернут прежний внутренний облик — реставраторы сейчас заканчивают восстановление мозаичного панно. Получается это у реставраторов отлично, о чем свидетельствует, например, новый облик медальона с пушкой и ядрами, утраченный на 80% до начала работ по его воскрешению.

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было... 

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... стало 

Если говорить о мемориале на площади Героев, то в техническом задании — более сотни видов разных работ. Подрядчику предстоит снять все медные мемориальные знаки, таблички и барельефы и отвезти их на реставрацию и хранение до окончания большой стройки. Проект предполагает демонтаж отмостки по периметру стен мемориального комплекса, покрытий из асфальта и плитки, разборку разрушенных участков кирпичных стен комплекса и постамента под звездой Вечного огня (необходимо заменить шамотный огнеупорный кирпич и газовое оборудование), снятие всего облицовочного гранита, часть которого уже безнадежно утрачена…

Фактически мемориал разденут до оснований и стен, чтобы укрепить конструкции, самым старым из которых — 60 лет (9 мая 1965 года на площади Гагарина, как она тогда называлось, было заложено ядро мемориального комплекса, 19-метровый обелиск и звезда Вечного огня, к которому позже пристроены стены, мраморная стела с выгравированными именами 202 Героев Советского Союза и 34 полных кавалеров ордена Славы, крыло, посвященное погибшим воинам-интернационалистам).

После завершения общестроительных и подготовительных работ мемориальный комплекс будет заново облицован с применением навесной системы панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя. Элементами декора станут колотый камень, новые гранитные плиты, на которые сусальным золотом или его имитацией (поталью) нанесут имена умерших в госпиталях воинов, Героев Советского Союза и воинов-интернационалистов. Чтобы не случилось никаких ошибок, все существующие мраморные плиты с именами и фамилиями будут сфотографированы и переписаны вручную, а на новых плитах все они будут упорядочены в алфавитном порядке. Заново будет смонтирована гранитная плита под звезду Вечного огня. Новой гранитной плиткой обошьют и обелиск — сейчас некоторые элементы каменной облицовки грозят падением на головы почетного караула.

Финишными работами станут монтаж гранитных ступеней и бордюров, асфальтирование пешеходной зоны, укладка тротуарной плитки по периметру венка памяти Воинов, умерших от ран в госпиталях. В техзадании указано, что вместо существующих голубых елей подрядчик посадит новые (это будет зависеть от состояния деревьев), обновят грунт под газоны и клумбы, настелют рулонный газон. Старые скамейки и урны поменяют на новые. Для маломобильных людей установят пандус с поручнями из нержавеющего металла.

Мемориал должен быть обновлен к 22 декабря.
площадь Героев
подземный переход
благоустройство
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Комментарии (1)

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Будулай
12 минут назад
Владимирк?!!!! Пальчиков Владимирк?!!! Тот самый????
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