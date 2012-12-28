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Общество
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сегодня, 14:53
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«Задача — смонтировать все 11 аттракционов к осени»
Заказчик строительства «Петропарка» уже к 1 июня сдаст очищенную от самосева и мусора площадку подрядчику, который, собственно, и построит первую очередь парка.
Успеет ли подрядчик уложиться в срок? Ведь строителям нужно залить фундаменты под 11 аттракционов, в том числе под уникальные экстремальные горки и башню падения, смонтировать их, провести к каждому из них все необходимые коммуникации, сделать к ним асфальтированные подъезды, выполнить в плитке дорожки, озеленить территорию… К этому следует добавить, что заказчик, управление строительства Липецка, уже столкнулся с трудностями, о которых не было известно раньше.
Те, кто интересуются краеведением, читали на GOROD48, что выбранное под возведение «Петропарка» место — за «взлеткой» на стыке Нижнего парка, центрального городского пляжа и «заднего двора» улицы Салтыкова-Щедрина, ранее было дном пруда Петровской эпохи, запруженного для железоделательного завода. В 70-х годах пруд был осушен и засыпан, а на его месте предполагалось строительство стадиона на 27 тысяч зрителей с олимпийским бассейном и теннисными кортами, одного из самых больших в Советском Союзе Дворца пионеров и крупного жилого массива с многоэтажной застройкой. Но всего этого не случилось. В 1979 году разве что успели залить фундамент под этот самый Дворец пионеров, и на этом освоение ложа бывшего Петровского пруда и закончилось. За последние 50 лет территория постепенно зарастала самосевом, а не так давно сюда повадились вывозить строительный мусор с мест ремонта и строительства дорог и объектов благоустройства.
Именно с этого, с уборки мусора и сноса гнилых деревьев, началась подготовка стройплощадки под будущий парк аттракционов.
— Мы были готовы разбивать фундаменты не состоявшихся стадиона и Дворца пионеров, но совсем не были готовы к тому, что нашли сотни тонн бытового и, главное, строительного мусора. Вскрышные работы показали, что под небольшим слоем почвы, — остатки бетона, асфальта, щебня, плитки, куски бордюрного камня. Сюда специально свозили такой мусор годами. И мы сейчас это все интенсивно вывозим, — сказал GOROD48 руководитель МКУ «Управление строительства Липецка» Владимир Поваляев.
Главный строитель Липецка развенчивает миф о якобы девственном лесе, который затронули работы по подготовке площадки под «Петропарк». Комиссия мэрии оценила состояние мелколесья на пустоши. Сносят тополя — эти деревья первыми заняли свободную территорию. Когда их стали пилить, обнаружилось, что здоровые внешне деревья — гнилые изнутри. Если их оставить, они бы потом падали на аттракционы и на посетителей парка аттракционов.
— То, что можно сохранить, сохраняем. Сосны и здоровые деревья не трогаем вовсе. Когда непосредственно начнется разбивка на участки под монтаж аттракционов, тогда посмотрим, что удастся еще спасти, — сказал заказчик.
Владимир Поваляев согласен с критикой: строительные работы не по душе горожанам, облюбовавшим «взлетку» и тропинки возле нее для прогулок и занятий спортом. Главный строитель мэрии просит понять, что связанные с вывозом мусора и стройкой работы — временные. Но заказчик пытается минимизировать этот дискомфорт. Тот же мусор вывозят уже в ранние часы, тем более сейчас — самые короткие ночи. Но вот что удивило строителей — немалый интерес к их работе со стороны маргиналов, которые облюбовали пустошь под свои дела. «Ребята шныряют, смотрят на нас. Такое впечатление, что мы разворошили осиный рой!»
Глава Липецка поставил заказчику задачу в кратчайшие сроки реализовать проект «Петропарка». Например, вывезти мусор уже к концу этой недели, чтобы как можно скорее на площадку зашел подрядчик. «Спецмонтажпроекту» предстоит разбить территорию на участки, проложить инженерные сети, забетонировать фундаменты под аттракционы. Задача — смонтировать все 11 аттракционов к осени:
— Все аттракционы уже на нашем складе. То есть мы понимаем, с чем будем иметь дело. Также к началу морозов должны быть завершены работы по благоустройству: асфальт, плитка, клумбы, озеленение. Чтобы также быстро в следующем году реализовать второй этап проекта.
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