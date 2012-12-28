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сегодня, 14:53
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«Задача — смонтировать все 11 аттракционов к осени»

Заказчик строительства «Петропарка» уже к 1 июня сдаст очищенную от самосева и мусора площадку подрядчику, который, собственно, и построит первую очередь парка.

Анонсированный в прошлом году мэром Липецка Романом Ченцовым парк аттракционов «Петропарк» будет строить местная компания «Спецмонтажпроект» (ООО «СПМ»). В ходе конкурентных торгов она обошла трех других потенциальных подрядчиков, взявшись выполнить все работы за 146 995 574 рубля при начальной цене контракта в 170,9 миллиона. В целом срок исполнения проекта — до 1 октября, но некоторые виды работ возможны к окончанию к концу года.

Успеет ли подрядчик уложиться в срок? Ведь строителям нужно залить фундаменты под 11 аттракционов, в том числе под уникальные экстремальные горки и башню падения, смонтировать их, провести к каждому из них все необходимые коммуникации, сделать к ним асфальтированные подъезды, выполнить в плитке дорожки, озеленить территорию… К этому следует добавить, что заказчик, управление строительства Липецка, уже столкнулся с трудностями, о которых не было известно раньше. 

Те, кто интересуются краеведением, читали на GOROD48, что выбранное под возведение «Петропарка» место — за «взлеткой» на стыке Нижнего парка, центрального городского пляжа и «заднего двора» улицы Салтыкова-Щедрина, ранее было дном пруда Петровской эпохи, запруженного для железоделательного завода. В 70-х годах пруд был осушен и засыпан, а на его месте предполагалось строительство стадиона на 27 тысяч зрителей с олимпийским бассейном и теннисными кортами, одного из самых больших в Советском Союзе Дворца пионеров и крупного жилого массива с многоэтажной застройкой. Но всего этого не случилось. В 1979 году разве что успели залить фундамент под этот самый Дворец пионеров, и на этом освоение ложа бывшего Петровского пруда и закончилось. За последние 50 лет территория постепенно зарастала самосевом, а не так давно сюда повадились вывозить строительный мусор с мест ремонта и строительства дорог и объектов благоустройства.

Именно с этого, с уборки мусора и сноса гнилых деревьев, началась подготовка стройплощадки под будущий парк аттракционов. 

— Мы были готовы разбивать фундаменты не состоявшихся стадиона и Дворца пионеров, но совсем не были готовы к тому, что нашли сотни тонн бытового и, главное, строительного мусора. Вскрышные работы показали, что под небольшим слоем почвы, — остатки бетона, асфальта, щебня, плитки, куски бордюрного камня. Сюда специально свозили такой мусор годами. И мы сейчас это все интенсивно вывозим, — сказал GOROD48 руководитель МКУ «Управление строительства Липецка» Владимир Поваляев.

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Главный строитель Липецка развенчивает миф о якобы девственном лесе, который затронули работы по подготовке площадки под «Петропарк». Комиссия мэрии оценила состояние мелколесья на пустоши. Сносят тополя — эти деревья первыми заняли свободную территорию. Когда их стали пилить, обнаружилось, что здоровые внешне деревья — гнилые изнутри. Если их оставить, они бы потом падали на аттракционы и на посетителей парка аттракционов.
 
— То, что можно сохранить, сохраняем. Сосны и здоровые деревья не трогаем вовсе. Когда непосредственно начнется разбивка на участки под монтаж аттракционов, тогда посмотрим, что удастся еще спасти, — сказал заказчик.

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Владимир Поваляев согласен с критикой: строительные работы не по душе горожанам, облюбовавшим «взлетку» и тропинки возле нее для прогулок и занятий спортом. Главный строитель мэрии просит понять, что связанные с вывозом мусора и стройкой работы — временные. Но заказчик пытается минимизировать этот дискомфорт. Тот же мусор вывозят уже в ранние часы, тем более сейчас — самые короткие ночи. Но вот что удивило строителей — немалый интерес к их работе со стороны маргиналов, которые облюбовали пустошь под свои дела. «Ребята шныряют, смотрят на нас. Такое впечатление, что мы разворошили осиный рой!»   

Глава Липецка поставил заказчику задачу в кратчайшие сроки реализовать проект «Петропарка». Например, вывезти мусор уже к концу этой недели, чтобы как можно скорее на площадку зашел подрядчик. «Спецмонтажпроекту» предстоит разбить территорию на участки, проложить инженерные сети, забетонировать фундаменты под аттракционы. Задача — смонтировать все 11 аттракционов к осени: 

— Все аттракционы уже на нашем складе. То есть мы понимаем, с чем будем иметь дело. Также к началу морозов должны быть завершены работы по благоустройству: асфальт, плитка, клумбы, озеленение. Чтобы также быстро в следующем году реализовать второй этап проекта.

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Комментарии (21)

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Швондер
8 минут назад
Вот и все. На кону 150 миллионов! какие тут ежи и белки?
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Гость
25 минут назад
Варвары! Не нужны в этом месте китайские аттракционы, асфальт, плитка и жральни. Благоустройте, пример парк Олимпик в Воронеже, дорожки для пеших прогулок, для велосипедов, роликов, и природа вокруг, птицы поют. Не нужно городить свой колхоз и губить животных, птиц, деревья. Нижний парк уже привратился в сквер. Сейчас ещё уродливый дом прилепят. Как вы «аккуратно» вырубили деревья по центральным улицам города все видят. Жемчужина черноземья, превратилась в лысый, пыльный, неуютный городишко.
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26-й
13 минут назад
Езжайте в Воронеж, у Вас не здоровые сравнения!!! Там также возмущались и против строительства были - всегда, когда что-то строят, что-то ломают. Сколько зла и негатива!!!
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Липчане
29 минут назад
Нет цензурных слов для них.
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архивед
31 минуту назад
То место, где сейчас работает эксковатор, в народе раньше было известно как "Бухарест". Одно время там тусовались школьники-реконструкторы, в 1-й половине дня, по воскресеньям. Махали деревяными мечами.
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Жесть 2
34 минуты назад
А у жителей Липецка спросили , нужны ли им аттракционы за 300 млн руб . И это только первоначальные траты !
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Пилюлькин
15 минут назад
Отличная новость, парк атракционов никому еще не помешал, даже в Сочинской ривьере. Там ему самое место на отшибе жилых домов. Музыка и шум никому мешать не будут. А сносят сухостой с корягами. Вам что не предложи - все плохо.
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Жесть
16 минут назад
Не надо решать за всех, что за мода такая???? Вам не нужны, есть большинство, кому нужны!!! И деньги в не своем кармане не имейте привычку считать!!!
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Жесть
40 минут назад
Бесят эти комментаторы! Сами за жизнь ни одного дерева не посадили, а туда же!!! Там же не проходимые заросли самосева и бурьяна. Когда взлетку строили, там горы строительного мусора лежало, никого не возмущало?!
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Дворник
40 минут назад
Круто тратят мои налоги .Хотим карусели построить строим .Хотим сломать карусели ломаем .
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Дворник2
12 минут назад
И много заплатили, налогов то?!
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Министр аттракционов
41 минуту назад
Хорошая новость !
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Лиза
43 минуты назад
Лучше бы 1-ю поликлинику на Советской открыли!!!!
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123
48 минут назад
Будущие жители жк Турист хотели жить рядом с оазисом))), получите вырубку и карусели, ну и трассу под окнами. Поздравляю!
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