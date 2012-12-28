Липецкая вечЁрка: кто погубил 19-летнюю девушку, отважный почтальон и весомый улов

Сегодня, 28 сентября, задержан виновник гибели 19-летней девушки, стало известно о героическом поступке почтальонши и на Матырском водохранилище сняли эпичную фотографию.