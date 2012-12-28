19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
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Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: кто погубил 19-летнюю девушку, отважный почтальон и весомый улов
Сегодня, 28 сентября, задержан виновник гибели 19-летней девушки, стало известно о героическом поступке почтальонши и на Матырском водохранилище сняли эпичную фотографию.
Возбуждено уголовное дело, юноша арестован на время следствия.
«Правильно говорят — пьяный за рулём — преступник, обидно, лишил невинного человека жизни, а дадут от силы до пяти лет, сделает ли после этого выводы — большой вопрос», — считает Алексанлр Н.
«Сел нетрезвым за руль — равносильно выйти на улицу с заряженным ружьём. Наказание должно быть таким же», — добавил Фокс.
«Своим внукам при случае не перестаю твердить, что мало самому не нарушать ПДД. Надо понимать, что водитель может быть пьян, болен, его отвлекли, ослепили, отвалилось колесо, прилетел мусор в лобовое стекло, и всего не перечесть. Поэтому надо сначала убедиться, что тебя видят и пропускают, а уж потом переходить», — посоветовала Бабка Первая.
«Девочка была участником другого ДТП, после оформления у нее сел аккумулятор и она ждала, когда ей помогут убрать автомобиль. Пьяный с дружками летел с огромной скоростью и все бросились в рассыпную, к сожалению девочка не успела отпрыгнуть и он сбил ее, и ещё задел одного парня. Так что про пешеходный переход не нужно писать, никто там дорогу не переходил», — поделился подробностями Проезжавший мимо.
И еще об одной смерти. Накануне вечером на улице Космонавтов, 82/1 в пожаре погибла 65-летняя липчанка.
«Это еще отопители электрические не включали, а то пойдет», — предупредила Нонка.
Почтальонша в Чаплыгине смогла отбить у грабителя сумку с чужими деньгами. Тот отобрал у нее сумку, в которой находилось более 200 тысяч рублей, женщина бросилась следом и смогла вырвать у него свою сумку, но при этом у нее выпал из кармана сотовый телефон, который грабитель подобрал и скрылся. 32-летнего налетчика задержали полицейские.
«Полный беспредел. Почтальоны за мизерную зарплату, рискуя своей жизнью, работают, разносят пенсию. Почему у инкассаторов высокая зарплата, а у почтальонов нет. За риски надо платить, но не хотят, поэтому закрывают почтовые отделения, оставляя жителей преклонного возраста без возможности вовремя получить свою пенсию», — возмутился Житель.
«Молодец тетка! в Росгвардию ее нужно принять!» — считает Вася.
На дамбе Матырского водохранилища фотографу Сергею Алексееву удалось снять, как баклан заглатывает килограммового леща. Птица еле взлетела с такой добычей в зобу.
Напомним, впервые бакланов в Липецкой области заметили в 2004 году, а в 2026 — документально зафиксировали их гнездование — птицы облюбовали наш регион.
Завтра в Липецке от +15 до +17 градусов.
Кстати, в Данковском округе начался отопительный сезон, пока, правда, в социальных учреждениях.
В Липецке отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти дней. В прошлом году он начался 14 октября. Обычно за неделю до подачи тепла в жилые дома его включают в детсадах, школах и других социальных объектах.
И обратите внимание, в ночь с 29 на 30 сентября на строящемся участке Елецкого шоссе изменится схема движения.
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