Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшая в Сенцово многодетная мать вернулась домой
Происшествия
35-летний мужчина получил серьёзную электротравму: врачи борются за его жизнь
Происшествия
Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
Общество
БПЛА уничтожен ночью в Липецкой области
Происшествия
Один из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» получил ожоги, несовместимые с жизнью
Спорт
Труп мужчины найден на лестнице в многоэтажке
Происшествия
В Липецкую область приходит дождливая и прохладная погода
Погода в Липецке
На Соколе утонул мужчина
Происшествия
Мальчик сломал челюсть на прогулке в детском саду
Происшествия
Без мобильного интернета: такси на окраинах, самокаты на приколе, наличные вместо карт
Общество
Читать все
Без мобильного интернета: такси на окраинах, самокаты на приколе, наличные вместо карт
Общество
Один из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» получил ожоги, несовместимые с жизнью
Спорт
В модуль для отдыха водителей автобусов врезалась «ГАЗель»: пострадала женщина
Происшествия
Труп мужчины найден на лестнице в многоэтажке
Происшествия
В Данкове у фонтана нашли девочку в пижаме
Происшествия
60-летний водитель упал с цистерны и сломал ногу
Происшествия
В Ельце горел завод «Энергия»
Происшествия
Суд по иску липецкого домостроительного комбината к мэрии отложили до августа
Общество
Сын задушенной 19 лет назад женщины получит компенсацию в 800 тысяч рублей
Происшествия
62-летний мужчина инвестировал в мошенников полтора миллиона рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
962
46 минут назад
12

В модуль для отдыха водителей автобусов врезалась «ГАЗель»: пострадала женщина

Работницу клининговой компании госпитализировали, она находится в состоянии средней тяжести.

Днем 18 июня на улице Белянского, 2 в модуль для отдыха водителей муниципального общественного транспорта врезалась «ГАЗель» под управлением 20-летнего водителя. Во время аварии в модуле находилась 71-летняя работница клининговой компании. Женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.

23213413.jpg

e242424242.jpg

e12341341313.jpg

— Водитель допустил съезд с дороги и наезд на препятствие (модульный вагончик). Окончательные причины и обстоятельства ДТП установит расследование, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Такие модули установлены на пяти конечных остановках общественного транспорта — в микрорайонах «Победа», «Елецкий», «Университетский», остановках «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе». В них — по два туалета и комната отдыха.

Модули по договору с мэрией обслуживает клининговая компания: ее работники открывают домики утром, закрывают вечером, следят в течение дня за чистотой внутри, а также за уровнем питьевой и технической воды.

авария
ДТП
0
2
5
0
4

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
6 минут назад
Пусть водитель, совершивший наезд, теперь покупает за свой счёт новый модульный вагончик.
Ответить
Клейменов
13 минут назад
еще теперь надо 15 миллионов чтобы восстановить !
Ответить
Лип
14 минут назад
Эт надо спецом разогнаться и вьехать
Ответить
злой
14 минут назад
ток вчера писали сколько стоит один домик
Ответить
007
16 минут назад
Прав лишить водителя навсегда, Алеша
Ответить
Sергий
24 минуты назад
Ну ведь только установили этот бункер и вот сразу.
Ответить
Виталий
26 минут назад
Может водитель диверсант или иноагент ?
Ответить
Атеист
27 минут назад
Ха, на первом фото машина из 90 х годов, я думал их давно заменили.
Ответить
стесняюсь спросить
30 минут назад
этот фанерный домик по бумагам стоит 10 миллионов?
Ответить
Жесть
14 минут назад
Вам какая разница, сколько стоит?! Только бы и считали чужие деньги!!! Откройте свой карман и считайте!! Сколько желчи, злобы и сарказма у наших горожан!!!
Ответить
Леша
35 минут назад
Кошмар!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить