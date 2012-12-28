Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
Происшествия
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46 минут назад
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В модуль для отдыха водителей автобусов врезалась «ГАЗель»: пострадала женщина
Работницу клининговой компании госпитализировали, она находится в состоянии средней тяжести.
— Водитель допустил съезд с дороги и наезд на препятствие (модульный вагончик). Окончательные причины и обстоятельства ДТП установит расследование, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Такие модули установлены на пяти конечных остановках общественного транспорта — в микрорайонах «Победа», «Елецкий», «Университетский», остановках «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе». В них — по два туалета и комната отдыха.
Модули по договору с мэрией обслуживает клининговая компания: ее работники открывают домики утром, закрывают вечером, следят в течение дня за чистотой внутри, а также за уровнем питьевой и технической воды.
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