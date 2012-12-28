В модуль для отдыха водителей автобусов врезалась «ГАЗель»: пострадала женщина

Работницу клининговой компании госпитализировали, она находится в состоянии средней тяжести.





Днем 18 июня на улице Белянского, 2 в модуль для отдыха водителей муниципального общественного транспорта врезалась «ГАЗель» под управлением 20-летнего водителя. Во время аварии в модуле находилась 71-летняя работница клининговой компании. Женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.— Водитель допустил съезд с дороги и наезд на препятствие (модульный вагончик). Окончательные причины и обстоятельства ДТП установит расследование, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.Такие модули установлены на пяти конечных остановках общественного транспорта — в микрорайонах «Победа», «Елецкий», «Университетский», остановках «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе». В них — по два туалета и комната отдыха.Модули по договору с мэрией обслуживает клининговая компания: ее работники открывают домики утром, закрывают вечером, следят в течение дня за чистотой внутри, а также за уровнем питьевой и технической воды.