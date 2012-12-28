При ремонте улицы Стаханова в Липецке оставили две полосы старого асфальта

В мэрии еще надеются на то, что по этим полосам проложат новую трамвайную ветку.

Жители новых микрорайонов Липецка обратили внимание на странность при ремонте улицы Стаханова (между кольцевыми развязками с улицами Катукова и Свиридова): подрядчик, компания «Инфинити Групп», уложила на каждой из сторон дороги по две полосы нового асфальта, оставив по одной полосе старого покрытия по обе стороны разделительной линии.

Оказалось, в мэрии все еще надеются на то, что по этим полосам компания «Мовиста-Регионы-Липецк» проложит новую трамвайную ветку, что предусмотрено договором с администрацией города и правительством области. Однако концессионер уже заявил о том, что денег на реализацию всего масштабного проекта модернизации трамвайной сети у него нет. Они закончились. Поэтому еще в марте «Мовиста» предложила концедентам пересмотреть объемы работ, отказавшись от реконструкции депо и строительства новой трамвайной ветки длиной 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова до Воронежского шоссе. Эти предложения пока сторонами не согласованы: глава города Роман Ченцов настаивает на сохранении изначальных планов модернизации трамвайной сети.

Но что делать с двумя полосами улицы Стаханова, на которой оставили старое покрытие, которое в некоторых местах покрыто ямами? В управлении главного смотрителя Липецка на этот вопрос ответили так: старое покрытие крупными картами вскоре отремонтирует МБУ «Управление благоустройства Липецка».

... В 2023-24 годах правительство области и мэрия Липецка заплатили компании «Мовиста-Регионы-Липецк» порядка 4 млрд рублей по концессии, предполагающей к 31 декабря этого года реконструкцию 40,8 км трамвайных путей и модернизацию контактной сети, строительство новой ветки длиной 5,2 км через спальный Юго-Запад, реконструкцию депо и закупку 46 низкопольных трамваев. Однако за полгода до окончания проекта концессионер полностью исполнил лишь один пункт соглашения, купив все трамваи. Из них лишь шесть бегают по единственной обновленной ветке — укороченному маршруту-«двойке». Перекладка веток по остальным маршрутам находится на разных этапах, которые не будут завершены к концу этого года.



