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259
53 минуты назад
6

В этом году в Липецке обновят всего четыре остановки

в то время как в прошлом в разных районах города установили 35 таких павильонов.

Управление главного смотрителя Липецка объявило о поиске подрядчика на приобретение и установку четырех остановочных павильонов. Один из них смонтируют на остановке «Улица 8 Марта» на Воронежское шоссе (по направлению к Сырскому Руднику), другая появится на остановке «Госавтоинспекция» в районе дома №4 на улице Неделина. Еще двумя оборудуют остановку «Улица Фрунзе» в районе домов №21 и №34 на улице Фрунзе.

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Начальная цена закупки — 4 млн рублей. Срок исполнения контракта — сентябрь.

Примечательно, что в прошлом году управление главного смотрителя обновило в Липецке 35 мест остановочных павильонов. Почему же в этом году их так мало? Ответ прост: в мэрии с оглядкой на непростые времена экономят каждую копейку. Муниципалитет живет по принципу не до жиру, быть бы живу.

А что, кстати, происходит со старыми остановками, которые меняют на новые? Находящиеся в более-менее нормальном состоянии в МБУ «Управление благоустройства Липецка» ремонтируют и устанавливают вместо сильно устаревших или там, где их нет вообще. Рухлядь сдают в скупку лома.
транспорт
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Дима
26 минут назад
транспорт должен курсировать хорошо что бы подойти к табличке остановка и хотя бы через 10-15 мин сесть а не как у нас час стоишь.
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-
32 минуты назад
Рекламу уберите с остановок полностью.
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Дед
34 минуты назад
Красная цена ,сто тысяч
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Зина
36 минут назад
28-й маршрут ходит очень плохо. Иногда приходится ждать 40–50 минут, чтобы доехать от Октябрьского рынка до Электросетей. Это утомительно долго. Автобусы 306, 345, 347,352 идут один за другим, а 28-й часто приходится ждать очень долго, нужно добавить автобусов на 28 маршрут.
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благодарный горожанин
40 минут назад
ну и правильно! куда спешить в жару такую?
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Р
44 минуты назад
Какой позор. 4 остановки обновят. Достижение достойно нобелевскрй премии.....
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