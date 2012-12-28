В этом году в Липецке обновят всего четыре остановки

в то время как в прошлом в разных районах города установили 35 таких павильонов.

Управление главного смотрителя Липецка объявило о поиске подрядчика на приобретение и установку четырех остановочных павильонов. Один из них смонтируют на остановке «Улица 8 Марта» на Воронежское шоссе (по направлению к Сырскому Руднику), другая появится на остановке «Госавтоинспекция» в районе дома №4 на улице Неделина. Еще двумя оборудуют остановку «Улица Фрунзе» в районе домов №21 и №34 на улице Фрунзе.Начальная цена закупки — 4 млн рублей. Срок исполнения контракта — сентябрь.Примечательно, что в прошлом году управление главного смотрителя обновило в Липецке 35 мест остановочных павильонов. Почему же в этом году их так мало? Ответ прост: в мэрии с оглядкой на непростые времена экономят каждую копейку. Муниципалитет живет по принципу не до жиру, быть бы живу.А что, кстати, происходит со старыми остановками, которые меняют на новые? Находящиеся в более-менее нормальном состоянии в МБУ «Управление благоустройства Липецка» ремонтируют и устанавливают вместо сильно устаревших или там, где их нет вообще. Рухлядь сдают в скупку лома.