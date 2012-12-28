Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
С обманувшего липецких пенсионерок мошенника из Ростова-на-Дону взыскали 322 000 рублей
Общество
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53 минуты назад
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В этом году в Липецке обновят всего четыре остановки
в то время как в прошлом в разных районах города установили 35 таких павильонов.
Начальная цена закупки — 4 млн рублей. Срок исполнения контракта — сентябрь.
Примечательно, что в прошлом году управление главного смотрителя обновило в Липецке 35 мест остановочных павильонов. Почему же в этом году их так мало? Ответ прост: в мэрии с оглядкой на непростые времена экономят каждую копейку. Муниципалитет живет по принципу не до жиру, быть бы живу.
А что, кстати, происходит со старыми остановками, которые меняют на новые? Находящиеся в более-менее нормальном состоянии в МБУ «Управление благоустройства Липецка» ремонтируют и устанавливают вместо сильно устаревших или там, где их нет вообще. Рухлядь сдают в скупку лома.
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