Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
Компания «Мовиста» будет платить по 10 000 рублей за каждый день просрочки трамвайной концессии
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Общество
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56 минут назад
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Компания «Мовиста» будет платить по 10 000 рублей за каждый день просрочки трамвайной концессии
Такие санкции предусмотрены действующим договором концессии. Однако исполнитель работ желает избежать этой участи.
На него ответил председатель дептранса мэрии Александр Лукинов. Он сказал, что концессионным соглашением предусмотрены 10 000 рублей штрафа за каждый день просрочки реализации проекта спустя 180 дней со времени истечения контракта. То есть, концессионера начнут штрафовать с 1 июля 2026 года.
— Вот вам и источники пополнения бюджета! — пошутил депутат.
Но штрафы концессионер будет платить лишь при сохранении существующего договора неизменным. В тоже время еще в марте компания «Мовиста-Регионы-Липецк» озвучила намерение отказаться по соглашению сторон от ряда работ проекта.
Проект допсоглашения, в котором концессионер предложил пересмотреть объёмы работы, в том числе отказаться от строительства новой трамвайной ветки и реконструкции депо, сторонами не согласован и не подписан. Глава города Роман Ченцов настаивает на сохранении изначальных планов модернизации трамвайной сети.
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