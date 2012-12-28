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56 минут назад
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Компания «Мовиста» будет платить по 10 000 рублей за каждый день просрочки трамвайной концессии

Такие санкции предусмотрены действующим договором концессии. Однако исполнитель работ желает избежать этой участи. 

В 2023-24 годах правительство области и мэрия Липецка как концеденты заплатили компании «Мовиста-Регионы-Липецк» порядка 4 млрд рублей по концессии, предполагающей к 31 декабря этого года реконструкцию 40,8 км трамвайных путей и модернизацию контактной сети, строительство новой ветки длиной 5,2 км через спальный Юго-Запад, реконструкцию депо и закупку 46 низкопольных трамваев. Однако за полгода до окончания проекта концессионер полностью исполнил лишь один пункт соглашения, купив все трамваи. Из них лишь шесть бегают по единственной обновленной ветке — укороченному маршруту-«двойке». Перекладка веток по остальным маршрутам находится на разных этапах, которые очевидно не будут завершены к концу этого года. Поэтому сегодня на сессии Липецкого горсовета депутат Игорь Подзоров задал резонный вопрос: будут ли применены к концессионеру штрафные санкции?

На него ответил председатель дептранса мэрии Александр Лукинов. Он сказал, что концессионным соглашением предусмотрены 10 000 рублей штрафа за каждый день просрочки реализации проекта спустя 180 дней со времени истечения контракта. То есть, концессионера начнут штрафовать с 1 июля 2026 года.

— Вот вам и источники пополнения бюджета! — пошутил депутат.

Но штрафы концессионер будет платить лишь при сохранении существующего договора неизменным. В тоже время еще в марте компания «Мовиста-Регионы-Липецк» озвучила намерение отказаться по соглашению сторон от ряда работ проекта.

Проект допсоглашения, в котором концессионер предложил пересмотреть объёмы работы, в том числе отказаться от строительства новой трамвайной ветки и реконструкции депо, сторонами не согласован и не подписан. Глава города Роман Ченцов настаивает на сохранении изначальных планов модернизации трамвайной сети.
концессия
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
2 минуты назад
Сколько ещё неохваченных металлических изделий находится на территории города. Всё в скупку!
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прозаседавшиеся
20 минут назад
Сами оказались в плену своих планов на инфляцию в 2025 году. И посрывали все госконтракты.
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Алоизий
24 минуты назад
Словом понемногу сливают проект. Трамваи можно на лом отправлять.
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Липчанин
27 минут назад
Дайте 4 ярда мне, я их в банк положу и буду по 10000 в день платить хоть всю жизнь, На процентах даже по ставке в 10 годывых больше заработаю. Так что в этой схеме где-то сидит бенефициар. Вопрос тов. Майору, пусть ищет.
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Карась
35 минут назад
Из 14 000 000 000 контракта, в день по 10 тыс руб. Они могу еще лет 5 строить трамвай.
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Житель
41 минуту назад
Проведут узбека с зарплатой в 50т. 5 дней у них есть. А если 10человек.
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Пророк
47 минут назад
Где 4 000 000 000 Зин?
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Горожане
48 минут назад
Потом будем искать ежедневные 10,0 т р, как ищем рельсы новые. А где старые, кстати?
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Гость
49 минут назад
Вообще-то по закону платится до 5% от контракта. А не взятая сумма на обум.
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