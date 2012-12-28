Собака напугала ребёнка — владельцу животного это обошлось в 50 000 рублей

При этом укусов ребёнок не получил.

Грязинский городской суд взыскал компенсацию морального вреда в 50 000 рублей с владельца агрессивной собаки, напавшей на маленького ребенка. При этом собака ребёнка не покусала — только сильно испугала.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле этого года женщина с ребенком проходила по улице мимо частного дома. С одного из участков выбежала собака без намордника и поводка. Она вела себя крайне агрессивно, набросилась на ребенка и хватала его зубами за куртку, штаны и руки. Травм ребенок не получил, но пережил сильный испуг. Он долго плакал и не мог успокоиться.Впоследствии у мальчика были отмечены негативные изменения в поведении: он стал часто и подолгу плакать без видимой причины, демонстрировал повышенную тревожность. Ему даже был установлен диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство».