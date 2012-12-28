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52 минуты назад
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Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств

Праздник спорта собрал пять тысяч человек. Гостями фестиваля стали чемпионы мира Денис Лебедев, Алексей Колесников и Диана Сикстус.

29 августа парк «Быханов сад» гудел по-спортивному: здесь развернулся праздник силы, ловкости и воли — фестиваль единоборств «Кубок губернатора Липецкой области». Около пяти тысяч человек, от мала до велика, заполнили парк, чтобы увидеть, как представители 11 федераций единоборств демонстрируют своё мастерство.

Для каждого из видов единоборств — бокса, дзюдо, самбо, всестилевого каратэ, киокушинкай, тхэквондо, рукопашного боя, смешанных единоборств и других — организаторы подготовили отдельные площадки. При этом проверить себя могли и зрители: надеть перчатки, ударить по «лапе» или выполнить простейший приём. По сути, фестиваль стал демо-версией тренировочного и соревновательного процесса для тех, кто хотел бы заняться спортом или отправить детей в секцию.
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На открытии фестиваля выступили почётные гости: известный боксёр Денис Лебедев и борец Алексей Колесников.

Денис Лебедев, чемпион мира по версиям WBA и IBF, провёл мастер-класс на боксёрском ринге в центре парка, а затем выступил в роли комментатора гала-боёв. Кстати, разминала боксёров их коллега и чемпионка мира среди юниоров лебедянка Диана Сикстус.

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В интервью журналистам Лебедев рассказал, что начинал с гимнастики, а в бокс перешёл благодаря отцу:

«Если бы не мой папа, может быть, я бы так и не продолжил заниматься. У нас была классическая ситуация: мама давила на учёбу, папа — на спорт. В итоге у меня два высших образования и спортивные достижения, которых без этих составляющих точно не было бы. Настоящая победа и полное осознание пришли ко мне лет в 17–18, когда выиграл чемпионат Европы. Поэтому очень важно родителям направлять детей, где-то заставить, а дети уже сами должны выбирать».

О развитии единоборств в области рассказал региональный министр физической культуры и спорта Александр Митин:

«В области зарегистрировано 95 федераций, и мы работаем над увеличением их числа. Постараемся увеличить и количество финальных гала-боёв за Кубок губернатора, расширять круг приглашённых гостей. Перспективы как для единоборств в целом, так и для сегодняшнего фестиваля в частности — радужные!» — заявил Митин.

В подтверждение своих слов об уровне развития единоборств в регионе Митин назвал имена липецких спортивных звёзд: чемпиона России по дзюдо Дмитрия Якушева, победительницы первенств мира и Европы по боксу Дианы Сикстус, пятикратной чемпионки мира по всестилевому карате Екатерины Горькаевой. При этом министр отметил, что есть и вызов: после школы многие талантливые ребята уезжают в другие регионы. Разрабатываются программы, чтобы удерживать спортсменов в области и дать им условия для развития на родной земле.

На площадке самбо наш корреспондент встретил Оксану Иванову — тренера клуба «Твоё самбо» и мать пятерых детей. Оксана тренирует ребят с четырёх лет и продолжает школу знаменитого Кима Васильевича Маркова. Фестиваль она назвала отличным инструментом спортивной ориентации:

«Он помогает родителям узнавать о разных видах единоборств и спорта. Дети ведь разные: кому-то подходит один вид, кому-то другой. После таких мероприятий всегда приходят звонки из школ, группы детей записываются. Пара ребят у меня занимаются именно после посещения фестиваля в прошлом году».

Оксана Иванова объяснила, почему важно не торопиться с выбором секции:

«Если видим, что ребёнку не нравится, никто держать не будет. Иногда сразу понятно: может быть, лучше плавание или карате. Но каждый год менять секции тоже плохо. Мы для себя определили: нужно хотя бы полгода-год позаниматься, чтобы понять, твоё это или нет. За полгода ребёнок втягивается в самбо: подтягивается физически, входит в коллектив, дисциплинируется. Через год уже никто не уходит. Мои четыре сына, кстати, пришли в самбо из других единоборств. И я вижу как мама и тренер, что спорт преображает детей не только физически, но и морально — они учатся помогать друг другу, работать в команде. На наших глазах хулиганы становятся достойными членами общества».

Кульминацией фестиваля стали гала-поединки по боксу, карате и ММА. Причём за почётные награды боролись спортсмены от девяти лет, и зрители аплодировали каждому красивому удару и броску. А совсем не бутафорский характер боёв подчеркивала кровь на лице одного из спортсменов.

Денис Лебедев во время общения с фанатами и журналистами отметил: «Спорт является главным фундаментом вашей жизни. Пусть не все станут чемпионами, но вы всё равно станете лучше, чем были раньше». И в этих словах, пожалуй, заключается главная суть, как фестиваля, так и спорта в целом.

единоборства
Денис Лебедев
Алексей Колесников
Диана Сикстус
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Комментарии (2)

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Зоя
18 минут назад
Александр Митин ! Благоустройство и материальная база гребной школы в левобережье Липецка очень ждут вашего участия!!!!!
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житель
42 минуты назад
Садовничего не приглашайте.
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