Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств

Праздник спорта собрал пять тысяч человек. Гостями фестиваля стали чемпионы мира Денис Лебедев, Алексей Колесников и Диана Сикстус.



29 августа парк «Быханов сад» гудел по-спортивному: здесь развернулся праздник силы, ловкости и воли — фестиваль единоборств «Кубок губернатора Липецкой области». Около пяти тысяч человек, от мала до велика, заполнили парк, чтобы увидеть, как представители 11 федераций единоборств демонстрируют своё мастерство.Для каждого из видов единоборств — бокса, дзюдо, самбо, всестилевого каратэ, киокушинкай, тхэквондо, рукопашного боя, смешанных единоборств и других — организаторы подготовили отдельные площадки. При этом проверить себя могли и зрители: надеть перчатки, ударить по «лапе» или выполнить простейший приём. По сути, фестиваль стал демо-версией тренировочного и соревновательного процесса для тех, кто хотел бы заняться спортом или отправить детей в секцию.На открытии фестиваля выступили почётные гости: известный боксёр Денис Лебедев и борец Алексей Колесников.Денис Лебедев, чемпион мира по версиям WBA и IBF, провёл мастер-класс на боксёрском ринге в центре парка, а затем выступил в роли комментатора гала-боёв. Кстати, разминала боксёров их коллега и чемпионка мира среди юниоров лебедянка Диана Сикстус.В интервью журналистам Лебедев рассказал, что начинал с гимнастики, а в бокс перешёл благодаря отцу:«Если бы не мой папа, может быть, я бы так и не продолжил заниматься. У нас была классическая ситуация: мама давила на учёбу, папа — на спорт. В итоге у меня два высших образования и спортивные достижения, которых без этих составляющих точно не было бы. Настоящая победа и полное осознание пришли ко мне лет в 17–18, когда выиграл чемпионат Европы. Поэтому очень важно родителям направлять детей, где-то заставить, а дети уже сами должны выбирать».О развитии единоборств в области рассказал региональный министр физической культуры и спорта Александр Митин:«В области зарегистрировано 95 федераций, и мы работаем над увеличением их числа. Постараемся увеличить и количество финальных гала-боёв за Кубок губернатора, расширять круг приглашённых гостей. Перспективы как для единоборств в целом, так и для сегодняшнего фестиваля в частности — радужные!» — заявил Митин.В подтверждение своих слов об уровне развития единоборств в регионе Митин назвал имена липецких спортивных звёзд: чемпиона России по дзюдо Дмитрия Якушева, победительницы первенств мира и Европы по боксу Дианы Сикстус, пятикратной чемпионки мира по всестилевому карате Екатерины Горькаевой. При этом министр отметил, что есть и вызов: после школы многие талантливые ребята уезжают в другие регионы. Разрабатываются программы, чтобы удерживать спортсменов в области и дать им условия для развития на родной земле.На площадке самбо наш корреспондент встретил Оксану Иванову — тренера клуба «Твоё самбо» и мать пятерых детей. Оксана тренирует ребят с четырёх лет и продолжает школу знаменитого Кима Васильевича Маркова. Фестиваль она назвала отличным инструментом спортивной ориентации:«Он помогает родителям узнавать о разных видах единоборств и спорта. Дети ведь разные: кому-то подходит один вид, кому-то другой. После таких мероприятий всегда приходят звонки из школ, группы детей записываются. Пара ребят у меня занимаются именно после посещения фестиваля в прошлом году».Оксана Иванова объяснила, почему важно не торопиться с выбором секции:«Если видим, что ребёнку не нравится, никто держать не будет. Иногда сразу понятно: может быть, лучше плавание или карате. Но каждый год менять секции тоже плохо. Мы для себя определили: нужно хотя бы полгода-год позаниматься, чтобы понять, твоё это или нет. За полгода ребёнок втягивается в самбо: подтягивается физически, входит в коллектив, дисциплинируется. Через год уже никто не уходит. Мои четыре сына, кстати, пришли в самбо из других единоборств. И я вижу как мама и тренер, что спорт преображает детей не только физически, но и морально — они учатся помогать друг другу, работать в команде. На наших глазах хулиганы становятся достойными членами общества».Кульминацией фестиваля стали гала-поединки по боксу, карате и ММА. Причём за почётные награды боролись спортсмены от девяти лет, и зрители аплодировали каждому красивому удару и броску. А совсем не бутафорский характер боёв подчеркивала кровь на лице одного из спортсменов.Денис Лебедев во время общения с фанатами и журналистами отметил: «Спорт является главным фундаментом вашей жизни. Пусть не все станут чемпионами, но вы всё равно станете лучше, чем были раньше». И в этих словах, пожалуй, заключается главная суть, как фестиваля, так и спорта в целом.