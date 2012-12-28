Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Общество
527
сегодня, 16:44
5
На улице Меркулова провалился асфальт
И снова в месте, где ремонтировали теплотрассу.
В этом месте прошлым летом тогда еще Липецкий филиал компании «Квадра» (ныне РИР») ремонтировал теплотрассу. Затем асфальт кое-как заделали.
«Провал асфальта на участке возник в результате подмыва основания, связанного с ранее произошедшим повреждением трубопровода вблизи. Порыв был оперативно устранён, в настоящий момент ведутся работы по восстановлению асфальтового покрытия», — сообщили в энергокомпании.
Это, кстати, не единственный провал. Сегодня GOROD48 мы рассказывали о яме у театра кукол. Она тоже возникла на месте, где реконструировалась теплосеть.
0
0
1
0
1
Комментарии (5)