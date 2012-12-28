«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Три в одном: пьяный водитель предложил инспектору взятку, а потом у него нашли наркотики
Происшествия
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сегодня, 12:15
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19-летнюю девушку насмерть сбил 18-летний пьяный водитель
Он задержан. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водителю 18 лет. В момент совершения ДТП он был пьян и не заметил переходившую дорогу девушку.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Автомобиль изъяли и поместили на штрафстоянку.
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