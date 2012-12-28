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1904
сегодня, 12:15
13

19-летнюю девушку насмерть сбил 18-летний пьяный водитель

Он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала водителя «Лады Приоры», который 26 сентября в 20:50 в Липецке на улице Асфальтной  насмерть сбил 19-летнюю девушку.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водителю 18 лет. В момент совершения ДТП он был пьян и не заметил переходившую дорогу девушку.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Автомобиль изъяли и поместили на штрафстоянку. 
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Фокс
30 минут назад
Сел нетрезвым за руль - равносильно выйти на улицу с заряженным ружьём. Наказание должно быть таким же
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Житель
32 минуты назад
Пьяных водителей нужно жестко наказывать, а не писать всю ерунду где находился пешеход! Общество алкоголиков за рулем лишать прав пожизненно
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О
44 минуты назад
Дать ему 15 лет минимум
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Ромео
сегодня, 12:44
Что она делала на шоссе, вопрос большой и жирный... Но пелена что он был бухой всем затмит это... Чувак оказался не в том месте, не в то время....
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Липчанин
6 минут назад
Ул. Асфальтная в ст. Казинка это городская черта, а не шоссе. А пьяный Чувак действительно оказался не в том месте - за рулём.
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Гость
25 минут назад
Там жилые дома вдоль дороги. И есть пешеходный переход со светофором. А чувак - просто урод. Сесть пьяным за руль…
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Неважно
4 минуты назад
Там жилые дома вдоль дороги. И есть пешеходный переход со светофором. А чувак - просто урод. Сесть пьяным за руль… Там очень далеко был пешеходный переход
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Молодежь
53 минуты назад
Когда твоего ребенка или мать собьёт такой пьяный урод, потом его еще и поблагодаришь за это! И пусть пелена от того, что он был пьяный не затмит тебе ничего! И пусть не путаются у него под колесами!
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Русский
54 минуты назад
Если в зоне видимости нет пешеходного перехода , пешеход имеет право переходить проезжую часть ,
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Владимир
сегодня, 12:51
Где там шоссе.? И теперь людям переходить нельзя через дорогу? Сел бухой за руль - уже уголовка...
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Судья Линч
сегодня, 12:34
Если пьяный сел за руль, то про неосторожность надо забыть!
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Александр Н.
сегодня, 12:32
Правильно говорят -пьяный за рулём преступник,обидно лишил невинного человека жизни,а дадут от силы до пяти лет,сделает ли после этого выводы большой вопрос.
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Ольга
12 минут назад
Хорошо если пять, а то год поселения как ездоку, который сбил ребенка в апреле на пешеходном переходе ул.Космонавтов.
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