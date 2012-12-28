«Вонь стоит отвратительная: черные ассенизаторы сливают отходы»

Точку слива фекалий липчане обнаружили возле Товарного проезда. Информацию проверит минэкологии.

Липчане вновь жалуются на черных ассенизаторов, которые незаконно сливают отходы в колодцы. Один из них облюбовал колодцы рядом с Товарным проездом — у гаражного кооператива «Железнодорожник».«Частные ассенизаторы сливают свои отходы вот в эти два колодца. Они находятся сзади гаражей. Вонь стоит отвратительная. За месяц три разв затопило. Я подъехал к водоканалу, они сказали, что это частники сливают свои помои и то, что заявление они уже писали», — рассказал наш читатель.Подобные жалобы GOROD48 получает довольно часто.«У „РВК-Липецк“ отсутствуют полномочия государственных органов, которые позволяют привлекать к ответственности „черных ассенизаторов“. В случае выявления несанкционированного слива стоков липчане могут обратиться в полицию или региональное министерство экологии и природных ресурсов», — сообщили в «РВК», добавив, что сотрудники компании постоянно выявляют открытые колодцы на сетях и закрывают крышки.Передать информацию об открытом колодце можно в контакт-центр компании по телефонам 23-60-48, *6048, а также с помощью кнопки «Увидел открытый люк? Сообщи!» на официальном сайте «РВК-Липецк». Для этого необходимо нажать на красный значок люка на главной странице сайта и заполнить специальную форму. В заявке можно отметить точку на карте, где находится открытый колодец, а также прикрепить фото. Если открытый люк не принадлежит водоканалу, то «РВК-Липецк» передаст информацию организации, которая его обслуживает.В областном министерстве природных ресурсов и экологии GOROD48 сообщили, что проверят жалобу нашего читателя вместе с полицией, так как у экологов нет полномочий останавливать и задерживать автомобили.По данным экологов, в Липецке в прошлом году зафиксировано шесть подобных случаев. В текущем году пока только два.