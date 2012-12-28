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сегодня, 12:55
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«Вонь стоит отвратительная: черные ассенизаторы сливают отходы»

Точку слива фекалий липчане обнаружили возле Товарного проезда. Информацию проверит минэкологии.

Липчане вновь жалуются на черных ассенизаторов, которые незаконно сливают отходы в колодцы. Один из них облюбовал колодцы рядом с Товарным проездом — у гаражного кооператива «Железнодорожник».

«Частные ассенизаторы сливают свои отходы вот в эти два колодца. Они находятся сзади гаражей. Вонь стоит отвратительная. За месяц три разв затопило. Я подъехал к водоканалу, они сказали, что это частники сливают свои помои и то, что заявление они уже писали», — рассказал наш читатель.



Подобные жалобы GOROD48 получает довольно часто.

«У „РВК-Липецк“ отсутствуют полномочия государственных органов, которые позволяют привлекать к ответственности „черных ассенизаторов“. В случае выявления несанкционированного слива стоков липчане могут обратиться в полицию или региональное министерство экологии и природных ресурсов», — сообщили в «РВК», добавив, что сотрудники компании постоянно выявляют открытые колодцы на сетях и закрывают крышки.

Передать информацию об открытом колодце можно в контакт-центр компании по телефонам 23-60-48, *6048, а также с помощью кнопки «Увидел открытый люк? Сообщи!» на официальном сайте «РВК-Липецк». Для этого необходимо нажать на красный значок люка на главной странице сайта и заполнить специальную форму. В заявке можно отметить точку на карте, где находится открытый колодец, а также прикрепить фото. Если открытый люк не принадлежит водоканалу, то «РВК-Липецк» передаст информацию организации, которая его обслуживает.

В областном министерстве природных ресурсов и экологии GOROD48 сообщили, что проверят жалобу нашего читателя вместе с полицией, так как у экологов нет полномочий останавливать и задерживать автомобили.

По данным экологов, в Липецке в прошлом году зафиксировано шесть подобных случаев. В текущем году пока только два.
ассенизаторская машина
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
гость
23 минуты назад
Если бы власти хотели бы бороться с этой проблемой, давно бы нашли способ. Камеры, замки на люки, штрафы и тп, мер много, но видимо не до этого.
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Коммунисты!!!
27 минут назад
помогите частному сектору чтобы власть сделала канализацию для частного сектора! А иначе скоро задохнемся в городе!
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короче
40 минут назад
полномочий нет - проявите понимание
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МЕСТНЫЙ
42 минуты назад
Везите в Косырёвку и на Сырский Рудник - тут к благовонию привыкли!
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Понятно
сегодня, 13:29
Всё попадает в реку Студёновку и жалуются на Карьер и Ниженку.
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Надежда
сегодня, 13:25
Сделайте уже по периметру города официальные места сброса для ассенизаторов. Или кто- то рассчитывает, что они будут чистить ямы всего частного сектора и возить по 50 километров на очистные? А на очистных к этому готовы? В руководстве города кто-то задавался этими вопросами? А пока, скажите спасибо, что они в колодцы льют, а не под окна и не в реку.
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Гость
36 минут назад
Официальное место в двухстах метрах от этих колодцев. Но это ведь платить придется. А в эти колодцы уже три года сливают. Может стоит там камеру повесить? Потом сиди себе, штрафы собирай.
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Саня
50 минут назад
Они бабло поднимают и плевать им на твоё спасибо
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Надежда
33 минуты назад
Они бабло поднимают и плевать им на твоё спасибо А могли бы очистные бабло поднимать! Но кому оно надо! Легче один штраф оформить, а люди пусть фекалии глотают на пляже или задыхаются в местах незаконных сливов.
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Михаил
56 минут назад
поддерживаю!!!!!
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Да уж
сегодня, 13:25
Люки на замок запирать надо.
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Так как есть
сегодня, 13:19
Надо тысяч по пятьсот штрафа и конфискацию лимузина сделать, тогда будут думать где сливать.
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главное
сегодня, 13:07
вовремя передать информацию!
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