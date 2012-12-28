В Липецке начался ремонт улицы Гагарина

Его должны завершить к середине октября.

Начался ремонт улицы Гагарина методом «больших карт», то есть асфальт меняют на проблемных участках. Предполагается, что к середине октября рабочие заделают ямы на 900 метрах дороги. Сейчас на улице снимают старый слой асфальта.Деньги на ремонт выделены из областного бюджета, сообщили в мэрии Липецка.