«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
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Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Общество
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12 минут назад
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В Липецке начался ремонт улицы Гагарина
Его должны завершить к середине октября.
Деньги на ремонт выделены из областного бюджета, сообщили в мэрии Липецка.
Фото: мэрия Липецка
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