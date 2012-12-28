Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре

При рождении второго ребенка семьи могут получить ипотечные каникулы, табак запретят продавать на остановках, граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх, появятся аптеки на колесах – GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в сентябре.



С 1 сентября при рождении (усыновлении) в семье второго или последующего ребенка родители смогут получить ипотечные каникулы на срок до полутора лет (18 месяцев). Каникулы предоставят при условии, что кредит оформлен на жилье, которое является единственным пригодным для постоянного проживания семьи и его сумма не превышает 15 миллионов рублей. Доказывать снижение доходов для получения отсрочки не нужно — достаточным основанием для обращения в банк станет сам факт появление второго или третьего ребенка. Оформить ипотечные каникулы можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребенка.С 1 сентября работодателям разрешено повысить годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов — при условии, что такой вариант предусмотрен коллективным договором или межотраслевым соглашением. Если в организации нет коллективного договора, лимит остается прежним — 120 часов в год. Привлечь сотрудника к сверхурочке, если он уже выбрал 120 часов, можно только с его письменного согласия. Новые правила не коснутся работников государственных и муниципальных учреждений, у которых внутреннее совместительство превышает четверть месячной нормы, части работников с вредными условиями труда.С сентября действует единый порядок оплаты сверхурочной работы. Он остается прежним в пределах 120 часов: первые два часа оплачиваются в полуторном размере, последующие — в двойном. Для оплаты времени сверх 120 часов действует новое правило — все часы оплачиваются в двойном размере. По желанию сотрудника повышенную оплату сверхурочной работы можно заменить на дополнительные выходные.С 1 сентября работодателям запрещено устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам с детьми до трех лет. Ранее такой запрет действовал только для женщин с детьми до 1,5 лет. Это ограничение коснется и других лиц (отцы, бабушки, дедушки, иные родственники или опекуны), которые воспитывают детей до трех лет без матери.С сентября сокращается с 90 до 30 дней срок для прохождения медосмотра иностранными гражданами и лицами без гражданства. Это правило коснется всех иностранцев, которые прибыли в Россию более, чем на 90 дней. Мигрантов будут проверять, как и раньше, на отсутствие особо опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции, а также употребление наркотиков. Медорганизации должны передать информацию о выявленных опасных инфекционных заболеваниях в течение 24 часов. В такой ситуации мигрант будет выслан из страны.С 1 сентября начнется эксперимент по торговле лекарствами через передвижные аптечные пункты. Машина, которая будет развозить препараты, должна иметь оборудование, способное поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Приобрести в мобильной аптеке можно будет не только самые распространенные препараты, но и лекарства по рецепту. Исключением станут медикаменты, содержащие психотропные и наркотические вещества, более 25% спирта, а также требующие особых условий хранения. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. В нем смогут принять участие аптечные и медицинские организации, обладающие лицензией на фармацевтическую деятельность не менее трех лет.С 1 сентября начнут действовать обновленные правила проведения рентгенологических исследований. Теперь можно пройти МРТ без направления врача — это правило относится только к платным исследованиям. Бесплатно по ОМС процедуру по-прежнему можно будет пройти только по назначению врача.С сентября расширяется список мест, где нельзя торговать табачной и никотинсодержащей продукцией, устройствами для их потребления, кальянами. В него включены остановки всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Исключение предусмотрено только для случая, когда торговый объект на остановке является единственным в населенном пункте местом продажи таких товаров. Штраф за нарушение запрета составляет для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 90 до 120 тысяч рублей.С 1 сентября россияне могут установить самоограничение на участие в азартных играх и заключение пари в букмекерских конторах. Добровольно включить свои данные в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, можно через Госуслуги или МФЦ. Заявление об исключении можно подать не ранее чем через 12 месяцев. После этого организатор обязан отказать гражданину в доступе в игорное заведение и к соответствующему личному кабинету, а букмекер не вправе принимать его ставки.С 1 сентября в рекламе азартных игр букмекеры обязаны размещать предупреждения о том, что участие в них может привести к возникновению зависимости. Устанавливаются минимальные требования к заметности предупреждения: в радиорекламе оно должно звучать не менее 3 секунд, в телерекламе — не менее 5 секунд и занимать не менее 7% площади кадра. Кроме того, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх будут размещать при входе в букмекерскую контору, тотализатор либо пункт приема ставок.