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44 минуты назад
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При пожаре на улице Космонавтов погибла 65-летняя женщина

Три человека были спасены.

27 сентября около девяти вечера в квартире пятиэтажного дома на улице Космонавтов, 82/1 в Липецке вспыхнул пожар. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, во время пожара погибла 65-летняя хозяйка квартиры.

— Огнём уничтожена внутренняя отделка квартиры и вещи на площади 18 квадратных метров. Возгорание тушили несколько пожарных отделений. Три человека спасены, — добавляет пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

27 сентября около трёх часов дня в селе Капитанщино Добровского округа на территории 12-й линии СНТ «Строитель» сгорел жилой кирпичный дом площадью 64 квадратных метра.

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Вчера около девяти вечера в Липецке на улице Передельческой сгорел автомобиль «Нива».

Также за выходные сгорели три надворные постройки. 26 сентября горели надворная постройка на 6-й линии СНТ «Металлург-4» в Липецке и в селе Буховое Чаплыгинского округа. А 27 сентября горела постройка в селе Большие Елецкого округа.
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Комментарии (1)

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Нонка
29 минут назад
Это еще отопители электрические не включали , а то пойдет ....
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