«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Происшествия
799
44 минуты назад
1
При пожаре на улице Космонавтов погибла 65-летняя женщина
Три человека были спасены.
— Огнём уничтожена внутренняя отделка квартиры и вещи на площади 18 квадратных метров. Возгорание тушили несколько пожарных отделений. Три человека спасены, — добавляет пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
27 сентября около трёх часов дня в селе Капитанщино Добровского округа на территории 12-й линии СНТ «Строитель» сгорел жилой кирпичный дом площадью 64 квадратных метра.
Вчера около девяти вечера в Липецке на улице Передельческой сгорел автомобиль «Нива».
Также за выходные сгорели три надворные постройки. 26 сентября горели надворная постройка на 6-й линии СНТ «Металлург-4» в Липецке и в селе Буховое Чаплыгинского округа. А 27 сентября горела постройка в селе Большие Елецкого округа.
0
2
1
0
1
Комментарии (1)