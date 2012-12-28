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Общество
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сегодня, 17:28
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
29 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица М. Рыбалко, 16а, улица Механизаторов, 19б – без холодной воды временно останутся жители десяти улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
29 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 370 по улице Береговой, № 19 по улице Скороходова, №№ 2, 2а, 8, 15, 27, 35, 51, 78, 80, 81, 85, 89, 97, 120, 127, 149, 158, 161, 164, 197, 226, 262, 295а, 297б, 299, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж, 384, 387, 390 по улице Баумана, №№ 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, № 3 по улице Желябова, №№ 8, 10, 12, 12а, 12б, 16 по улице Интернациональной, №№ 2, 5, 7, 7а, 9, 28 по улице Ленина, № 34 по улице Плеханова, № 17 в переулке Рудном, №№ 5, 7, 8, 9, 13, 18, 18а, 28, 43, 44б, 44г, 50, 51, 52, 59а, 71, 75 по улице Юношеской, №№ 243, 302 в садоводчестве «Металлург-2», №№ 71, 105, 147, 15, 19, 221, 235, 239, 247, 268, 315, 370, 394, 447, 449, 453, 487, 502, 534, 535, 560 в садоводчестве «Речное», №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1», №№ 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 50, 51, 52, 71, 75, 96, 102, 168 в садоводчестве «Спутник». В этот же период обесточат улицы Родниковую, Гвардейскую, Насосную станцию, садоводчества «Сокол-3», «Горняк».
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