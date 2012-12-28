На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

29 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица М. Рыбалко, 16а, улица Механизаторов, 19б – без холодной воды временно останутся жители десяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице М. Рыбалко, №№ 19, 19а, 19б по улице Механизаторов, в частном секторе улиц Муравьева, Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.29 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 370 по улице Береговой, № 19 по улице Скороходова, №№ 2, 2а, 8, 15, 27, 35, 51, 78, 80, 81, 85, 89, 97, 120, 127, 149, 158, 161, 164, 197, 226, 262, 295а, 297б, 299, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж, 384, 387, 390 по улице Баумана, №№ 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, № 3 по улице Желябова, №№ 8, 10, 12, 12а, 12б, 16 по улице Интернациональной, №№ 2, 5, 7, 7а, 9, 28 по улице Ленина, № 34 по улице Плеханова, № 17 в переулке Рудном, №№ 5, 7, 8, 9, 13, 18, 18а, 28, 43, 44б, 44г, 50, 51, 52, 59а, 71, 75 по улице Юношеской, №№ 243, 302 в садоводчестве «Металлург-2», №№ 71, 105, 147, 15, 19, 221, 235, 239, 247, 268, 315, 370, 394, 447, 449, 453, 487, 502, 534, 535, 560 в садоводчестве «Речное», №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1», №№ 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 50, 51, 52, 71, 75, 96, 102, 168 в садоводчестве «Спутник». В этот же период обесточат улицы Родниковую, Гвардейскую, Насосную станцию, садоводчества «Сокол-3», «Горняк».