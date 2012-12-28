На обновление спортивных площадок в Липецке нужны 190 миллионов. Но пока есть в 190 раз меньше.

Плюс «никто не хочет работать за МРОТ».

С начала этого года на спортплощадках Липецка починили 16 заборов , заменили шесть баскетбольных колец, демонтировали 19 аварийных металлических конструкций, обнаружили и устранили поломки на восьми спортивных комплексах, восстановили три украденные информационные таблички, очистили от граффити и нецензурных надписей 24 тренажера и четыре хоккейные коробки. Можно было бы сделать и больше, но мэрии не хватает рабочих рук: мало желающих заниматься физическим трудом за МРОТ. «Люди на такую зарплату к нам не идут».Об этом членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и архитектуре рассказали представители городской администрации.Между тем на балансе департамента развития территории находятся 8 000 единиц спортивного оборудования, более половины которого отработали установленные сроки эксплуатации. А с 2022 года на ремонт всех этих турников-брусьев и тренажеров выделяют всего по миллиону на год! В 190 раз меньше потребности: на то, чтобы привести все это хозяйство в порядок, по подсчетам председателя департамента по физической культуре и спорту Елены Стародубцевой, надо 190 миллионов.Частично спасает ситуацию благоустройство города по программе «Мой двор». В прошлом году на обновление дворов было потрачено 204 млн рублей (работы по 12 дворам перенесли на этот год). В этом году подрядчики зайдут в итоге в 35 дворов.Помочь решить проблему ремонтов сможет, по мнению чиновников, завершение инвентаризации всех дворовых территорий. Параллельно проводится работа по установлению балансодержателей бесхозного оборудования. В июле этого года обещано завершить этот многолетний проект, начатый еще при мэре Гулевском: в администрации города появится единый реестр всех спортивных и детских площадок с пониманием того, кому отвечать за их сохранность.