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На обновление спортивных площадок в Липецке нужны 190 миллионов. Но пока есть в 190 раз меньше.
Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Общество
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сегодня, 14:06
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На обновление спортивных площадок в Липецке нужны 190 миллионов. Но пока есть в 190 раз меньше.
Плюс «никто не хочет работать за МРОТ».
Об этом членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и архитектуре рассказали представители городской администрации.
Между тем на балансе департамента развития территории находятся 8 000 единиц спортивного оборудования, более половины которого отработали установленные сроки эксплуатации. А с 2022 года на ремонт всех этих турников-брусьев и тренажеров выделяют всего по миллиону на год! В 190 раз меньше потребности: на то, чтобы привести все это хозяйство в порядок, по подсчетам председателя департамента по физической культуре и спорту Елены Стародубцевой, надо 190 миллионов.
Частично спасает ситуацию благоустройство города по программе «Мой двор». В прошлом году на обновление дворов было потрачено 204 млн рублей (работы по 12 дворам перенесли на этот год). В этом году подрядчики зайдут в итоге в 35 дворов.
Помочь решить проблему ремонтов сможет, по мнению чиновников, завершение инвентаризации всех дворовых территорий. Параллельно проводится работа по установлению балансодержателей бесхозного оборудования. В июле этого года обещано завершить этот многолетний проект, начатый еще при мэре Гулевском: в администрации города появится единый реестр всех спортивных и детских площадок с пониманием того, кому отвечать за их сохранность.
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