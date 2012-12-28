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сегодня, 14:06
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На обновление спортивных площадок в Липецке нужны 190 миллионов. Но пока есть в 190 раз меньше.

Плюс «никто не хочет работать за МРОТ».

С начала этого года на спортплощадках Липецка починили 16 заборов , заменили шесть баскетбольных колец, демонтировали 19 аварийных металлических конструкций, обнаружили и устранили поломки на восьми спортивных комплексах, восстановили три украденные информационные таблички, очистили от граффити и нецензурных надписей 24 тренажера и четыре хоккейные коробки. Можно было бы сделать и больше, но мэрии не хватает рабочих рук: мало желающих заниматься физическим трудом за МРОТ. «Люди на такую зарплату к нам не идут».

Об этом членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и архитектуре рассказали представители городской администрации.

Между тем на балансе департамента развития территории находятся 8 000 единиц спортивного оборудования, более половины которого отработали установленные сроки эксплуатации. А с 2022 года на ремонт всех этих турников-брусьев и тренажеров выделяют всего по миллиону на год! В 190 раз меньше потребности: на то, чтобы привести все это хозяйство в порядок, по подсчетам председателя департамента по физической культуре и спорту Елены Стародубцевой, надо 190 миллионов.

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Частично спасает ситуацию благоустройство города по программе «Мой двор». В прошлом году на обновление дворов было потрачено 204 млн рублей (работы по 12 дворам перенесли на этот год). В этом году подрядчики зайдут в итоге в 35 дворов.

Помочь решить проблему ремонтов сможет, по мнению чиновников, завершение инвентаризации всех дворовых территорий. Параллельно проводится работа по установлению балансодержателей бесхозного оборудования. В июле этого года обещано завершить этот многолетний проект, начатый еще при мэре Гулевском: в администрации города появится единый реестр всех спортивных и детских площадок с пониманием того, кому отвечать за их сохранность.
благоустройство
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Комментарии (19)

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Щеглова
1 минуту назад
В СССР деньги были и детские и спортивные площадки в каждом дворе. А сейчас коммуналка растет, чиновников развелось так, что кабинетов не хватает, а на содержание детских и спортивных площадок денег нет. Может пора сократить вернее оптимизировать всякие там ненужные департаменты и управы?
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Интересно
3 минуты назад
А где все люди с "активной гражданской позицией"?
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Екатерина
16 минут назад
Как это никто не хочет работать за МРОТ - а чиновники? Они же патриоты своего города.
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история
17 минут назад
В 1954 году на Чемпионате Липецкой области по футболу 1ое место занял Металлург-Сокол (Липецк), 2ое место - Энергия (Елец), 3е место - Металлург-НЛМЗ (Липецк).
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Миссис
26 минут назад
Надоело всё.
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Министр
27 минут назад
Надо в квартплату ввести дополнительный сбор на придомовые спортивные сооружения в размере 9 рублей с метра жилья.
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Житель
36 минут назад
Вот так и получается - высокая средняя з/п по региону получатся за счет зарплат в частном секторе и топовых госслужащих. Рядовым работягам бюджетного сектора предлагают работать за МРОТ. Так чего этой средней зарплатой по региону/стране хвастаетесь? Это не благодаря, а вопреки.
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Липецкий цирк
46 минут назад
В Липецке нет спорта. Все команды в игровых видах спорта только мучаются в низших лигах. В городе даже некуда поболеть сходить
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Есть куда
38 минут назад
в поликлинику
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Нервная мать
48 минут назад
За МРОТ? Так говорят, что у нас в городе 70 тысяч зарплата! А тут про МРОТ что-то..
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Савелий
54 минуты назад
Нет проблем. Где министр финансов области? Возьмите из денег, собранных за платную парковку. Они на какие цели расходуются?
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Иннокентий
41 минуту назад
На создание новых платных парковок. Какой вы, батенька, неинформированный.)))
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