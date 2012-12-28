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В мэрии Липецка — новый председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства
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20 минут назад

В мэрии Липецка — новый председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства

Александр Суворин до этого возглавлял муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города» в Лисках.

Как стало известно GOROD48, департамент дорожного хозяйства и благоустройства липецкой мэрии с сегодняшнего дня возглавил 45-летний Александр Суворин. Соответствующее распоряжение уже подписано главой города Романом Ченцовым.

Александр Суворин родился в 1980 году в городе Лиски Воронежской области. Окончил Московскую академию государственной противопожарной службы МЧС России, получил квалификацию «Инженер». Трудовую деятельность начал в 1998 году. Последним местом его работы было лискинское МБУ «Благоустройство города», которое он возглавлял семь лет.

— В большом Липецке — те же проблемы, что и в небольших Лисках. Принципы работы те же, разве что масштаб деятельности немного иной, — сказал GOROD48 Александр Суворин.     

Напомним, что эта должность была вакантной пять месяцев, после того, как ее покинул прежний председатель департамента Павел Звонарев. После него обязанности руководителя исполнял заместитель председателя департамента Павел Стежин.
кадры
администрация Липецка
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