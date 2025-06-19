Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жуткие кадры с улицы Ударников: алабай напал на женщину с двумя маленькими собачками
Происшествия
В Ельце горел завод «Энергия»
Происшествия
В Данкове у фонтана нашли девочку в пижаме
Происшествия
Буйные пешеходы выместили обиды на проезжавших мимо машинах
Происшествия
В модуль для отдыха водителей автобусов врезалась «ГАЗель»: пострадала женщина
Происшествия
От диванов и окон до манекенов и веток: в СНТ «Металлург-3» устали платить за чужой мусор
Общество
Девять дней без газа и горячей воды
Общество
Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Общество
«Деревья или окна побьют, или ребенка пришибут!»
Общество
Сын задушенной 19 лет назад женщины получит компенсацию в 800 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Праздник «Липецкие зори» будет безалкогольным
Общество
Юрий Таран занялся муниципалитетами
Общество
22-летний парень госпитализирован после избиения на Опытной
Общество
В Липецке появились самодельные контейнеры для сбора мусора: пластиковые украли
Общество
Началась кампания по выборам депутатов городского Совета Липецка
Политика
Липецкая область закупает вакцины для профилактики COVID-19 почти на 18 миллионов рублей
Общество
Между красивыми и умными: МБУ «Технопарк-Липецк» никак не может определиться с приоритетами
Общество
Липчанин упал с 16-го этажа
Происшествия
39-летняя ельчанка перевела мошенникам 176 000 рублей
Происшествия
50-летний мужчина поиграл в войнушку и стал фигурантом дела о хулиганстве
Происшествия
Читать все
Общество
740
сегодня, 13:15
10

В Липецке появились самодельные контейнеры для сбора мусора: пластиковые украли

В «Экопроме» об этом очень сожалеют, но мусор с улицы Зои Космодемьянской вывозят вовремя.

Раньше жители улицы Зои Космодемьянской развешивали свой бытовой мусор в мешках на столбах, заборах и деревьях, чтобы его не растащили собаки. Потом, очевидно, кто-то попросил регионального оператора, компанию «ЭкоПром-Липецк», убрать такой мусор с глаз долой, ведь по этой улице ездят резиденты ОЭЗ «Липецк», многие из которых — иностранцы. «Экопром» передал жителям частного сектора небольшие пластиковые баки для того, чтобы складывать мешки с мусором в них.

ce339e90-6758-4175-816b-4623e7e4550d.jpg+2025-06-19-12.52.04+niz.jpg

Но очень скоро пластиковых баков стало мало. Их, очевидно, украли.

Чтобы снова не развешивать мусор на деревья, жители Зои стали мастерить мини-контейнеры самостоятельно, кто во что горазд. Чаще их делают из досок. Но есть и склепанные из металлического профлиста или из ламинированного ДСП на саморезах. Поэтому ездить сейчас по известной всем липчанам улице стало интересно.

3e07dcb9-05ff-4031-9253-77a37eaa4668.jpg+2025-06-19-12.52.04+niz.jpg

А что думают о такой самодеятельности в компании «ЭкоПром-Липецк?

— Для удобства жителей и сохранения эстетического вида города в 2020 году региональный оператор закупил и передал в пользование жителей улицы Зои Космодемьянской индивидуальные контейнеры. К сожалению, на сегодняшний день мы наблюдаем существенное сокращение их количества. О причинах вывода из эксплуатации емкостей региональному оператору неизвестно. Вывоз отходов нами осуществляется без сбоев, — ответили в пресс-службе регионального оператора.
мусор
0
0
2
3
9

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
26 минут назад
Кто-то к себе на огород или во двор наверное забрал для других нужд...))))
Ответить
Эксперт
56 минут назад
Где статья Рф такая же как и за кражу банковских карт? Безобразие.
Ответить
алкаш
59 минут назад
у какой крали ??
Ответить
-
сегодня, 13:33
А они знают, кому принадлежит улица Зои ?
Ответить
Р
сегодня, 13:28
Люди платят за мусор. Даже контейнеры не могут нормальные поставить. Ещё чета говорят о развитии....
Ответить
!
сегодня, 13:24
«передал в пользование жителей улицы Зои Космодемьянской индивидуальные контейнеры». Ключевое слово - индивидуальные.
Ответить
Ау !
20 минут назад
Жители улицы Зои Космодемьянской ! Откликнитесь, кто принял в "индивидуальное пользование" мусорные контейнеры ? Вам их прямо в руки передавали ? По акту приёма - передачи ?
Ответить
Р
сегодня, 13:22
Там грязь не сусветная. Особенно во дворах.
Ответить
Эксперт
55 минут назад
Какие люди там живут такая и грязь.
Ответить
Р
сегодня, 13:18
Их там уже нет давно. А мусор лежит горой прямо рядом с дорогой.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить