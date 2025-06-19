В Липецке появились самодельные контейнеры для сбора мусора: пластиковые украли

В «Экопроме» об этом очень сожалеют, но мусор с улицы Зои Космодемьянской вывозят вовремя.

Раньше жители улицы Зои Космодемьянской развешивали свой бытовой мусор в мешках на столбах, заборах и деревьях, чтобы его не растащили собаки. Потом, очевидно, кто-то попросил регионального оператора, компанию «ЭкоПром-Липецк», убрать такой мусор с глаз долой, ведь по этой улице ездят резиденты ОЭЗ «Липецк», многие из которых — иностранцы. «Экопром» передал жителям частного сектора небольшие пластиковые баки для того, чтобы складывать мешки с мусором в них.Но очень скоро пластиковых баков стало мало. Их, очевидно, украли.Чтобы снова не развешивать мусор на деревья, жители Зои стали мастерить мини-контейнеры самостоятельно, кто во что горазд. Чаще их делают из досок. Но есть и склепанные из металлического профлиста или из ламинированного ДСП на саморезах. Поэтому ездить сейчас по известной всем липчанам улице стало интересно.А что думают о такой самодеятельности в компании «ЭкоПром-Липецк?— Для удобства жителей и сохранения эстетического вида города в 2020 году региональный оператор закупил и передал в пользование жителей улицы Зои Космодемьянской индивидуальные контейнеры. К сожалению, на сегодняшний день мы наблюдаем существенное сокращение их количества. О причинах вывода из эксплуатации емкостей региональному оператору неизвестно. Вывоз отходов нами осуществляется без сбоев, — ответили в пресс-службе регионального оператора.