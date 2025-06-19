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Общество
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сегодня, 13:15
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В Липецке появились самодельные контейнеры для сбора мусора: пластиковые украли
В «Экопроме» об этом очень сожалеют, но мусор с улицы Зои Космодемьянской вывозят вовремя.
Но очень скоро пластиковых баков стало мало. Их, очевидно, украли.
Чтобы снова не развешивать мусор на деревья, жители Зои стали мастерить мини-контейнеры самостоятельно, кто во что горазд. Чаще их делают из досок. Но есть и склепанные из металлического профлиста или из ламинированного ДСП на саморезах. Поэтому ездить сейчас по известной всем липчанам улице стало интересно.
А что думают о такой самодеятельности в компании «ЭкоПром-Липецк?
— Для удобства жителей и сохранения эстетического вида города в 2020 году региональный оператор закупил и передал в пользование жителей улицы Зои Космодемьянской индивидуальные контейнеры. К сожалению, на сегодняшний день мы наблюдаем существенное сокращение их количества. О причинах вывода из эксплуатации емкостей региональному оператору неизвестно. Вывоз отходов нами осуществляется без сбоев, — ответили в пресс-службе регионального оператора.
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