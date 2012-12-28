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537
сегодня, 13:26
5

Насыпь вместо аварийного моста на Соколе нужно построить к концу лета

Чтобы по ней 1 сентября в школы пошли дети Коллективки.

Управление главного смотрителя липецкой мэрии уже во второй раз объявило торги на капитальный ремонт пешеходного моста через лог в районе дома № 21б по улице 40 лет Октября — в первый раз ведомство не нашло желающих сделать эту работу.

Начальная цена контракта — 9 миллионов рублей. В эту сумму вошли средства, дополнительно выделенные на этот год каждому из 36 депутатов горсовета на исполнение наказов избирателей.

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новый пешеходный объект построят параллельно старому аварийному железному мосту, проход по которому вот уже как третий год официально запрещен

Подрядчику нужно засыпать землей и песком лог и уплотнить насыпь высотой более шести метров, чтобы потом обустроить поверх нее асфальтированную пешеходную дорожку длиной в 75 метров и шириной в 2,2 метра. Для пропуска паводковых и дождевых вод под насыпью будут проложены трубы большого диаметра. На ее откосах посеют траву для укрепления склонов. По краям пешеходной дорожки появятся перила и фонари уличного освещения. Насыпь не будет рассчитана на движение автомобилей и мотоциклов.

Мост должен быть построен к 30 августа, чтобы по нему в школы на Соколе пошли дети из Коллективки, района частной застройки.
мост
лог
Сокол
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
7 минут назад
Как это всё печально...
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Интересно
45 минут назад
Каменецкий за свои средства обещал сделать мост , а оказывается 9 млн за деньги наказов избирателей .
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Вангую
46 минут назад
За 9 млн они никого не найдут.
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Р
54 минуты назад
Жаль ссср не построил не гниющий мост. А то теперь только насыпи. Итоги 25 лет....
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Гость
59 минут назад
Сколько можно говорить про этот мост, назначать сроки, суммы? Пока наверное дети не провалятся в дырки на мосту , или мост не рухнет с людьми, потом будут искать стрелочника. Посмотрите какой поток машин идёт по улице Патриса Лумумбы, фуры, большегрузы, строительная техника, дорога узкая, расстояние от дороги до калиток есть метр, люди увертываются от машин, по этой улице ведут детей в школу , садики и потом через этот аварийный мост. Просим обратить на эти проблемы жителей коллективки, не ждать трагедии.
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