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Общество
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сегодня, 13:26
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Насыпь вместо аварийного моста на Соколе нужно построить к концу лета
Чтобы по ней 1 сентября в школы пошли дети Коллективки.
Начальная цена контракта — 9 миллионов рублей. В эту сумму вошли средства, дополнительно выделенные на этот год каждому из 36 депутатов горсовета на исполнение наказов избирателей.
новый пешеходный объект построят параллельно старому аварийному железному мосту, проход по которому вот уже как третий год официально запрещен
Подрядчику нужно засыпать землей и песком лог и уплотнить насыпь высотой более шести метров, чтобы потом обустроить поверх нее асфальтированную пешеходную дорожку длиной в 75 метров и шириной в 2,2 метра. Для пропуска паводковых и дождевых вод под насыпью будут проложены трубы большого диаметра. На ее откосах посеют траву для укрепления склонов. По краям пешеходной дорожки появятся перила и фонари уличного освещения. Насыпь не будет рассчитана на движение автомобилей и мотоциклов.
Мост должен быть построен к 30 августа, чтобы по нему в школы на Соколе пошли дети из Коллективки, района частной застройки.
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