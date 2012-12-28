Без мобильного интернета: такси на окраинах, самокаты на приколе, наличные вместо карт

С начала мая в Липецке, как и во многих других городах России, по рекомендации Минобороны периодически отключают мобильный интернет. Мы посмотрели, как живет город, вернувшийся в досмартфонную эпоху.

— Я вызывала машину к Центральному рынку, мне в приложении написали, что машина едет издалека, поэтому за отказ от вызова придется заплатить с карты деньги. Откуда издалека, я в центре города нахожусь?! — возмущается встреченная нами у редакции липчанка.Приехавший на вызов таксист объяснил ей, что большинство его коллег паркуются на городских окраинах — там пробивается мобильный интернет и есть возможность принять заказ. Поэтому в центр и приходится ехать «издалека».— По дороге мы пытаемся ловить интернет: разные симки подключаем, где-то вай-фай цепляем, но если его нет, можно попасть на деньги, — вздыхает таксист. — Звоню клиенту, говорю, что подъеду через две минуты, он может выходить. А он отказывается от заказа и выходит. А я-то без интернета не увидел, что заказ отменен. И отвез его бесплатно!Палка эта о двух концах: не видят, что происходят с их заказами и клиенты. Вызвав такси из помещения, где есть интернет, отследить, когда оно приедет, находясь на улице уже не получится. Если водитель отменит заказ, а агрегатор назначит другую машину — вы этого уже не узнаете.Все это приводит к резкому росту цен на поездки во время отключения интернета. Обычная поездка по Липецку в радиусе нескольких километров может обойтись от 500 рублей до 1100 -1200 в часы пик.Таксистам приходится обходиться без навигаторов. А город знают далеко не все.— Представляете, сажусь я в такси, а мне водитель говорит: я из Тамбова, Липецк не очень хорошо знаю, подскажите, как проехать к правительству области? — удивлялась одна из наших коллег.В сложном положении и те, кто привык пользоваться общественным транспортом с помощью транспортного приложения.— Я привык выходить из дома к автобусу. Теперь приходится ждать. Непонятно, когда приедет, — сказал нам юноша на остановке.После отключения мобильного интернета в городе почти исчезают самокатчики — приложения кикшеринга недоступны. Зато рады пешеходы: по тротуарам можно идти не озираясь.— Хоть спокойно по улице можно пройти! Лучше бы их совсем убрали! — с ухмылкой говорит встреченный нами прохожий, наблюдавший, как подросток безуспешно пытался оживить самокат.На платной парковке в центре города мы заметили водителя, водитель который нарезал круги вокруг машины и размахивал смартфоном — пытался поймать интернет.— Парковку можно оплатить до конца текущих суток, — успокоил его другой водитель. — Домой придете, к вай-фаю подключитесь и оплатите.— Знаю, но я могу забыть! А это штраф! — переживал его собеседник.— На рынок без денег ходят! Во до чего дошли! — возмущается продавец клубники на Центральном рынке. — Вчера без этого интернета люди и заплатить не могли. Сегодня хоть с наличкой стали подходить.На Центральном рынке сегодня торговля была так себе. И не потому, что нет покупателей, просто не у многих были с собой наличные.Привыкшие оплачивать покупки смартфоном оказались в неловком положении даже в магазинах. Мужчина, набрав еды и отстояв очередь к кассе понял, что не сможет расплатиться. В сердцах бросил тележку и ушел.— Я обращалась к своему сотовому оператору, попросила скидку на оплату — интернет мне нужен по работе, и как без рук, когда он пропадает. Мне отказали, — посетовала еще одна встреченная нами горожанка.