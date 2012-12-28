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22 минуты назад
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Без мобильного интернета: такси на окраинах, самокаты на приколе, наличные вместо карт

С начала мая в Липецке, как и во многих других городах России, по рекомендации Минобороны периодически отключают мобильный интернет. Мы посмотрели, как живет город, вернувшийся в досмартфонную эпоху.

Вызвать такси — квест!



— Я вызывала машину к Центральному рынку, мне в приложении написали, что машина едет издалека, поэтому за отказ от вызова придется заплатить с карты деньги. Откуда издалека, я в центре города нахожусь?! — возмущается встреченная нами у редакции липчанка.

Приехавший на вызов таксист объяснил ей, что большинство его коллег паркуются на городских окраинах — там пробивается мобильный интернет и есть возможность принять заказ. Поэтому в центр и приходится ехать «издалека».

— По дороге мы пытаемся ловить интернет: разные симки подключаем, где-то вай-фай цепляем, но если его нет, можно попасть на деньги, — вздыхает таксист. — Звоню клиенту, говорю, что подъеду через две минуты, он может выходить. А он отказывается от заказа и выходит. А я-то без интернета не увидел, что заказ отменен. И отвез его бесплатно!

Палка эта о двух концах: не видят, что происходят с их заказами и клиенты. Вызвав такси из помещения, где есть интернет, отследить, когда оно приедет, находясь на улице уже не получится. Если водитель отменит заказ, а агрегатор назначит другую машину — вы этого уже не узнаете.

Все это приводит к резкому росту цен на поездки во время отключения интернета. Обычная поездка по Липецку в радиусе нескольких километров может обойтись от 500 рублей до 1100 -1200 в часы пик.

Знание города — бесценно



Таксистам приходится обходиться без навигаторов. А город знают далеко не все.

— Представляете, сажусь я в такси, а мне водитель говорит: я из Тамбова, Липецк не очень хорошо знаю, подскажите, как проехать к правительству области? — удивлялась одна из наших коллег.

В сложном положении и те, кто привык пользоваться общественным транспортом с помощью транспортного приложения.

— Я привык выходить из дома к автобусу. Теперь приходится ждать. Непонятно, когда приедет, — сказал нам юноша на остановке.

Самокаты на приколе



После отключения мобильного интернета в городе почти исчезают самокатчики — приложения кикшеринга недоступны. Зато рады пешеходы: по тротуарам можно идти не озираясь.

— Хоть спокойно по улице можно пройти! Лучше бы их совсем убрали! — с ухмылкой говорит встреченный нами прохожий, наблюдавший, как подросток безуспешно пытался оживить самокат.

Парковки — оплата только из помещения



На платной парковке в центре города мы заметили водителя, водитель который нарезал круги вокруг машины и размахивал смартфоном — пытался поймать интернет.

— Парковку можно оплатить до конца текущих суток, — успокоил его другой водитель. — Домой придете, к вай-фаю подключитесь и оплатите.

— Знаю, но я могу забыть! А это штраф! — переживал его собеседник.

Наличные вместо карт



— На рынок без денег ходят! Во до чего дошли! — возмущается продавец клубники на Центральном рынке. — Вчера без этого интернета люди и заплатить не могли. Сегодня хоть с наличкой стали подходить.

На Центральном рынке сегодня торговля была так себе. И не потому, что нет покупателей, просто не у многих были с собой наличные.

Привыкшие оплачивать покупки смартфоном оказались в неловком положении даже в магазинах. Мужчина, набрав еды и отстояв очередь к кассе понял, что не сможет расплатиться. В сердцах бросил тележку и ушел.

— Я обращалась к своему сотовому оператору, попросила скидку на оплату — интернет мне нужен по работе, и как без рук, когда он пропадает. Мне отказали, — посетовала еще одна встреченная нами горожанка.
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Я Русский
2 минуты назад
Вам обещали ПРОРЫВ, вот он и есть. Дно прорвало.
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Ну
3 минуты назад
наконец то смартфонисты пролетели ! А я люблю наличные ,они никогда не подведут !
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Баба Нюра
3 минуты назад
заодно надо электричество отключить, может демографическая обстановка улучшится
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Житель
5 минут назад
По телеку сказали,что все хорошо!
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Му-му
6 минут назад
Какие гужевые повозки? У вас и лошадей нет. К вашим услугам рикши со строительными тачками. Тариф «Запредельный».
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Это
8 минут назад
Вам все электронное! Получили,что хотели, обижаться не на что.
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Антон
8 минут назад
Жизнь одна, она коротенькая. Наши родители страдали в СССР и 90-е, теперь мы проживаем, не видя ничего хорошего.
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65+
8 минут назад
Придётся все гробовые сбережения забрать из банка ! И сразу с карты снимать всю пенсию , больше нет веры электронным деньгам и переводам . Государство не способна обеспечить безопасность . Со сранной Украиной 4 год не может сдюжить !
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Лип
10 минут назад
Можно подумать если интернет отключен то бпла не летят, ещё как летят
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Во как
10 минут назад
Интирнэд они проводють . Он нам и н.... не нужон , интирнэд этот ваш ... (с)
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