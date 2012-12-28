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10 минут назад

Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний

Полиция проводит проверку обстоятельств нападения троих полуголых юношей на 45-летнего водителя.

22 сентября во дворе на улице Звёздной, 16/2 трое юношей, на которых кроме шорт ничего не было, напали на 45-летнего мужчину. По словам его жены, они ударили его сзади по голове и уже упавшего избивали ногами. Мужчине сломали ногу и повредили глаз. Избит также и заступившийся за него 19-летний студент машиностроительного колледжа.

Жена пострадавшего рассказала GOROD48, что избивших мужа молодых людей сразу же отпустили и в течение почти недели не было известно, возбуждено ли дело.

Оказалось, юношей задержали на месте избиения. Сейчас правовую оценку их действиям даёт отдел полиции № 2.

«В тот день в полицию поступило сообщение о драке во дворе дома по улице Звёздной. Незамедлительно на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Противоправные действия нарушителей были пресечены. Сотрудниками полиции установлены личности предполагаемых нарушителей. Ими оказались трое жителей города Липецка и Липецкой области в возрасте 17 и 18 лет. В рамках проведения проверки действиям участников конфликта будет дана соответствующая правовая оценка», — сообщили GOROD48 в полиции.
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