«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
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19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Происшествия
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10 минут назад
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Полиция проводит проверку обстоятельств нападения троих полуголых юношей на 45-летнего водителя.
Жена пострадавшего рассказала GOROD48, что избивших мужа молодых людей сразу же отпустили и в течение почти недели не было известно, возбуждено ли дело.
Оказалось, юношей задержали на месте избиения. Сейчас правовую оценку их действиям даёт отдел полиции № 2.
«В тот день в полицию поступило сообщение о драке во дворе дома по улице Звёздной. Незамедлительно на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Противоправные действия нарушителей были пресечены. Сотрудниками полиции установлены личности предполагаемых нарушителей. Ими оказались трое жителей города Липецка и Липецкой области в возрасте 17 и 18 лет. В рамках проведения проверки действиям участников конфликта будет дана соответствующая правовая оценка», — сообщили GOROD48 в полиции.
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