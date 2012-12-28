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Общество
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сегодня, 14:53
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Мэрия ищет подрядчика на благоустройство сокольского пляжа
В течение лета он должен построить футбольное поле и детскую игровую площадку.
Из технического задания следует, что к 1 сентября подрядчик должен построить на пляже спортивную и игровую зоны. Спортивная предполагает футбольное поле длиной 45 метров и шириной 25 метров с искусственным покрытием и два стола для настольного тенниса. В детской зоне должен появиться игровой комплекс.
Эти площадки по периметру окружит пешеходная зона, выложенная тротуарной плиткой.
Также проектом предусмотрена вырубка на пляже поросли, установка шести парковых S-образных лежаков, 15 скамеек и 12 урн.
Начальная цена контракта — 5 млн рублей.
Кстати, безопасной для купания в реке Воронеж региональное управление Роспотребнадзора считает только центральный городской пляж.
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