Мэрия ищет подрядчика на благоустройство сокольского пляжа

В течение лета он должен построить футбольное поле и детскую игровую площадку.

Началось лето — и городское управление строительства решило благоустроить сокольский пляж! Мэрии начала поиск исполнителя работ.Из технического задания следует, что к 1 сентября подрядчик должен построить на пляже спортивную и игровую зоны. Спортивная предполагает футбольное поле длиной 45 метров и шириной 25 метров с искусственным покрытием и два стола для настольного тенниса. В детской зоне должен появиться игровой комплекс.Эти площадки по периметру окружит пешеходная зона, выложенная тротуарной плиткой.Также проектом предусмотрена вырубка на пляже поросли, установка шести парковых S-образных лежаков, 15 скамеек и 12 урн.Начальная цена контракта — 5 млн рублей.Кстати, безопасной для купания в реке Воронеж региональное управление Роспотребнадзора считает только центральный городской пляж.