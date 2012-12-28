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сегодня, 14:53
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Мэрия ищет подрядчика на благоустройство сокольского пляжа

В течение лета он должен построить футбольное поле и детскую игровую площадку.

Началось лето — и городское управление строительства решило благоустроить сокольский пляж! Мэрии начала поиск исполнителя работ.

Из технического задания следует, что к 1 сентября подрядчик должен построить на пляже спортивную и игровую зоны. Спортивная предполагает футбольное поле длиной 45 метров и шириной 25 метров с искусственным покрытием и два стола для настольного тенниса. В детской зоне должен появиться игровой комплекс.

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Эти площадки по периметру окружит пешеходная зона, выложенная тротуарной плиткой.

Также проектом предусмотрена вырубка на пляже поросли, установка шести парковых S-образных лежаков, 15 скамеек и 12 урн.

Начальная цена контракта — 5 млн рублей.

Кстати, безопасной для купания в реке Воронеж региональное управление Роспотребнадзора считает только центральный городской пляж. 
пляж
благоустройство
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Сселки
13 минут назад
В Сселках сделайте пляж
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32 минуты назад
Закатать весь пляж в асфальт до уреза воды!
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Игорь
36 минут назад
жаль! угробят последний ЕСТЕСТВЕННЫЙ пляж
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Антон
37 минут назад
я против футбольного поля с искусственным покрытием, будет пахнуть резиной, тем более поле есть и оно вполне достойное с естественным покрытием, жалко красивое, живописное место хотят замостить плиткой, опять вырубки придумали, лучше бы расширили места заходов в реку, они узкие и вода в них застаивается
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Ннннннн
43 минуты назад
Главное все во время, лето началось и мы начнем облагораживать, а когда же отдыхать и купаться там. Вот ????????
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Лариса
58 минут назад
Пляж благоустраивают, а дорога, ведущая к пляжу (ул. Бардина) вся в ямах. Невозможно ехать по ней. Пора бы отремонтировать асфальтное покрытие.
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Алексей
сегодня, 15:18
Лучше бы нашли источники загрязнения реки, толку было бы больше.
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Деньги на ветер
сегодня, 15:16
Кому там в футбол то играть?
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А как насчет
сегодня, 15:12
Волейбольной площадки, там огромная территория, еще можно было бы обустроить зону для палаточного городка!!!
Ответить
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