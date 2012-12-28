Дожди уходят из Липецкой области

Антициклон принесет сухую погоду.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять гребень антициклона, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят: 29 и 30 сентября — 11-12 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 1 октября — 10-11 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит — от +5 до +10, днем от +14 до +19 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью — от +7 до +9 градусов, днем – от +15 до +17.День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 4 градуса мороза.