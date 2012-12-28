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Происшествия
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17 минут назад
Дело Грязинского пищекомбината о сухпайках для Минобороны дошло до суда
За время расследования один из обвиняемых умер в СИЗО, а сумма нанесенного государству ущерба сократилась более чем вдвое.
Предварительное слушание в Басманном суде назначено на 28 сентября. Перед судом предстанут гендиректор АО «Грязинский пищевой комбинат» Валерий Ковалевич и руководитель московского филиала предприятия Александр Михайленко. Третьим фигурантом дела был учредитель ООО «ТП Логистик» и ООО «Эксист» Игорь Котельников, умерший в СИЗО в 2024 году, — его будут судить посмертно. Всем троим вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы на 5 млрд 698 млн и 4 млрд 381 млн рублей, сообщает «Коммерсант».
По версии следствия, с июня 2021 по апрель 2024 года фигуранты похищали бюджетные средства, выделенные на закупку сухпайков для экипажей военной авиации через АО «Военторг». Комбинат побеждал в конкурсах на 14,5 млрд и 8,1 млрд рублей за счет искусственного завышения цен: подконтрольные фирмы-дублеры подавали заявки с заведомо более высокими предложениями.
Изначально следствие заявило об ущербе в 1,3 млрд рублей, весной 2025 года фигурантам дела вменили ущерб на всю сумму госконтрактов — 22,6 млрд. После комиссионной товароведческой экспертизы претензии сократились до 10,079 млрд, а вопросы к качеству молочной и мясной продукции были сняты.
Отдельный сюжет связан с бывшим заместителем министра обороны, Героем России Дмитрием Булгаковым, задержанным 25 июля 2024 года. По версии следствия, он лоббировал интересы пищекомбината, используя служебное положение. Как сообщал Mash, якобы за неустановленный процент Булгаков помогал предприятию выигрывать армейские тендеры и поставлять в воинские части некачественные продукты по завышенной стоимости. Сам генерал обвинения отрицал. Обвинение во взяточничестве экс-замминистра так и не предъявили — его дело о мошенничестве выделено в отдельное производство.
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