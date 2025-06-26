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54 минуты назад
15

На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей

Таких денег у мэрии сейчас нет. Зато администрация города пообещала в короткое время залатать ужасные дыры в асфальте у площади Мира.

Проспект Мира в Липецке капитально ремонтировала в 2018 году за 150 миллионов рублей компания «Инфинити Групп». Строители настелили новый асфальт на дорогах и впервые в Липецке крупноформатную плитку из искусственного камня на тротуарах.

Прошли четыре года строительной гарантии на плитку, и она посыпалась. То ли была некачественной сразу, то ли ее разбили зимой ломами дворники, но ходить по остаткам такого покрытия стало опасно.

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GOROD48 поинтересовался в городской администрации, когда тротуары на проспекте Мира станут безопасными для людей? Ведь явно что-то надо делать: или плитку менять, или заменить ее асфальтом, как это было сделано той же «Инфинити Групп» в 2018 году от площади Франценюка в сторону нового управления НЛМК.

В мэрии о проблеме знают. По предварительным подсчетам, на замена колотой плитки на новую обойдется не менее чем в 50 млн рублей. И таких средств в городском бюджете нет. Сейчас, как говорят чиновники, другие приоритеты.

Зато в городской администрации пообещали найти средства на ремонт большими картами совершенно убитого выезда на площадь Мира с улицы Спиртозаводской несмотря на то, что территория между домами на площади Мира, 3 и Спиртозаводской, 4 находится не в муниципальной собственности.



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ремонт дорог
благоустройство
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Комментарии (15)

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Колян
16 минут назад
Если бы плитка начала крошиться перед обкомом, то деньги нашли бы быстро. Это Россия, страна возможностей.
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Тракторист.
24 минуты назад
Не пора ли эту Инфинити гнать поганой метлой из нашего города, а сначала судить и приговорить мошенников к срокам, что бы мало не показалось.
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А
29 минут назад
50 лямов- это стоимость всего-лишь одной легковой машины марки Аурус. Как у мэрии может не быть таких денег?
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А шо
30 минут назад
Нормально,началось в колхозе утро.Такого позора город ещё незнал.Во всех на уме деньги,а где патриотизм?
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злой
32 минуты назад
другие приоритеты - это верно! Карусели, острова
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злой
36 минут назад
другие приоритеты - это верно! Карусели, острова
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саня
38 минут назад
ага на это нужное нет, а на качельки бесполезные с вырубкой зеленой зоны за километровкой сотня лямов нашлась
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-
38 минут назад
Как у государства может не быть денег, если оно эти деньги печатает?
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Горожанка
42 минуты назад
Помню, как ребята этой организации совковыми лопатами подсыпали типа асфальт на проспекте мира в сторону дворов. Целый год эта масса прилипала к обуви и тащилась в квартиру!
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35 минут назад
Это же - Infinity (анг.) - бесконечность
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42 минуты назад
Что мешает заменить ту плитку, которая разрушилась, не весь тротуар целиком. Разобрали, убрали испорченный элемент, а остальное в дело.
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