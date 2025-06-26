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Общество
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54 минуты назад
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На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Таких денег у мэрии сейчас нет. Зато администрация города пообещала в короткое время залатать ужасные дыры в асфальте у площади Мира.
Прошли четыре года строительной гарантии на плитку, и она посыпалась. То ли была некачественной сразу, то ли ее разбили зимой ломами дворники, но ходить по остаткам такого покрытия стало опасно.
GOROD48 поинтересовался в городской администрации, когда тротуары на проспекте Мира станут безопасными для людей? Ведь явно что-то надо делать: или плитку менять, или заменить ее асфальтом, как это было сделано той же «Инфинити Групп» в 2018 году от площади Франценюка в сторону нового управления НЛМК.
В мэрии о проблеме знают. По предварительным подсчетам, на замена колотой плитки на новую обойдется не менее чем в 50 млн рублей. И таких средств в городском бюджете нет. Сейчас, как говорят чиновники, другие приоритеты.
Зато в городской администрации пообещали найти средства на ремонт большими картами совершенно убитого выезда на площадь Мира с улицы Спиртозаводской несмотря на то, что территория между домами на площади Мира, 3 и Спиртозаводской, 4 находится не в муниципальной собственности.
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