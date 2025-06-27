«С днем рождения!»: жители дома в центре Липецка креативно подошли к годовщине раскопки от «Квадры»

После восьми штрафов и двух возбужденных административных дел мэрия подала на энергетиков иск в Арбитражный суд.

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Ровно через месяц, 27 июля, в Арбитражном суде начнется процесс по иску департамента развития территории липецкой мэрии к местному филиалу АО «РИР – Энерго», предметом которого является злостное неисполнение предписаний ведомства по устранению нарушений муниципальных правил благоустройства.— Липецкий филиал «Квадры» обратился в управление главного смотрителя за разрешением на раскопку на улице Плеханова, 35 в начале прошлого лета. 7 июня энергетики получили разрешение на земляные работы с последующим восстановлением благоустройства до 28 июня. И все. Больше за продлением сроков компания в УГС не обращалась. Сейчас — 27 июня. То есть завтра будет ровно год, как «Квадра» должна была восстановить благоустройство, но удосужилась лишь засыпала место раскопки щебнем, — рассказали GOROD48 в департаменте развития территории.За прошедший год ведомство составило десяток предписаний «Квадре», а потом и ее сменщице «РИР – Энерго» о приведении раскопки в порядок. Энергетикам всего-то и надо, что установить четыре бордюра, восстановить 25 кв. м асфальта и 20 кв. м газона. Но полноценно свое место работ в порядок тепловики так и не привели. И знаете, во сколько им обошлась такая нерасторопность? В восемь штрафов на общую сумму 120 000 рублей и в два административных материала!Устав видеть сначала провал, а потом засыпанную щебнем яму, жители 35-го дома креативно отметили день рождения раскопки, сняв соответствующий видеоролик. К поздравлениям присоединился и городской департамент развития территории, обратившись в арбитраж к липецкому филиалу АО «РИР – Энерго». Одно из требований истца: взыскать с ответчика в пользу департамента развития территории по 2 000 рублей неустойки ежедневно в случае неисполнения решения суда с момента истечения 10 дней после вступления его в законную силу.Как только в липецком филиале АО «РИР – Энерго» узнали об иске, энергетики тут же нашли средства на асфальтовую заплатку для своей раскопки.Однако у монополиста еще много работы. По данным мэрии, за ними числятся за 2024 год 163 места просроченного восстановления благоустройства после аварийных и плановых ремонтов на сетях и еще 129 — за этот год.