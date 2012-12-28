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Общество
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44 минуты назад
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В Нижнем парке появятся «Пенёк» и «Альпы». А еще глюкофон и тумбадорас
Мэрия объявила торги на строительство детской площадки в Нижнем парке при стартовой цене контракта в 28,6 миллиона рублей.
А сегодня на сайте госзакупок МКУ «Управление строительства Липецка» опубликовало заявку на поиск подрядчика с начальной ценой контракта в 28 651 845 рублей.
Самыми дорогими в закупке станут «Альпы» — за этот игровой комплекс мэрия готова отдать 5,6 млн рублей. В наборе для детской площадки — карусель «Комфорт», игровые комплексы «Пенёк», «Горный ручей», «Таежный шторм», качели «Кантри» и «Гнездо аиста», лабиринт, игровой модуль «Горный король». Проектом предусмотрена музыкальная зона, в которой будут тумбадорас — так называются высокие кубинские барабаны и глюкофон — еще один необычный ударный музыкальный инструмент.
Подрядчику нужно настелить на площадке резиновое покрытие и озеленить территорию. Установить семь скамеек, теневой навес, шесть урн.
Начало выполнения работ — с момента заключения контракта. Завершение — 15 сентября.
Напомним, что к концу осени за «влеткой» у Нижнего парка должна быть сдана первая очередь «Петропарка» — 11 аттракционов. На него мэрия потратит 146 995 574 рубля.
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