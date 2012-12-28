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44 минуты назад
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В Нижнем парке появятся «Пенёк» и «Альпы». А еще глюкофон и тумбадорас

Мэрия объявила торги на строительство детской площадки в Нижнем парке при стартовой цене контракта в 28,6 миллиона рублей.

В апреле сессия Липецкого горсовета выделила на создание детской площадки в Нижнем парке 31 миллион рублей. Она появится на месте демонтированного контейнера-кафе. Тогда же глава Липецка Роман Ченцов показал эскиз площадки: несколько игровых комплексов с горками и препятствиями, батуты, качели, музыкальная зона для экспериментов детей со звуками.

А сегодня на сайте госзакупок МКУ «Управление строительства Липецка» опубликовало заявку на поиск подрядчика с начальной ценой контракта в 28 651 845 рублей.

Самыми дорогими в закупке станут «Альпы» — за этот игровой комплекс мэрия готова отдать 5,6 млн рублей. В наборе для детской площадки — карусель «Комфорт», игровые комплексы «Пенёк», «Горный ручей», «Таежный шторм», качели «Кантри» и «Гнездо аиста», лабиринт, игровой модуль «Горный король». Проектом предусмотрена музыкальная зона, в которой будут тумбадорас — так называются высокие кубинские барабаны и глюкофон — еще один необычный ударный музыкальный инструмент.

Подрядчику нужно настелить на площадке резиновое покрытие и озеленить территорию. Установить семь скамеек, теневой навес, шесть урн.

Начало выполнения работ — с момента заключения контракта. Завершение — 15 сентября.

Напомним, что к концу осени за «влеткой» у Нижнего парка должна быть сдана первая очередь «Петропарка» — 11 аттракционов. На него мэрия потратит 146 995 574 рубля.
Нижний парк
парк аттракционов
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
не занимать
8 минут назад
Чур, я первый в очереди на глюкофон !
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Мерии
15 минут назад
Надо вкладываться в игровой аттракцион Сантехникус, или что-то подобное. Тогда, правда не сразу, а через время, вопросы о ремонте водопроводов будут решаться по-быстрее)
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Татьяна
20 минут назад
Почему то строительство завершается осенью, ближе к зиме???
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Елена
24 минуты назад
интересно, а стоимость этих аттракционов будет также зашкаливать...
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Лучше
30 минут назад
Бы на освещение города, на парковки и трубы деньги пустили!!
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Жесть
12 минут назад
Видимо, своих детей у Вас нет и внуков, тоже. И по ночам ходить не надо, чтоб не темно было. В городе достаточно освещения!!! Трубы - забота Квадры и РВК.
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Спешу вас
4 минуты назад
Видимо, своих детей у Вас нет и внуков, тоже. И по ночам ходить не надо, чтоб не темно было. В городе достаточно освещения!!! Трубы - забота Квадры и РВК. Огорчить!!!Дети у меня есть и я не рискую их жизнями на сомнительных и тем более уж экстремальных аттракционах. А вы пожалуйста, прогибайтесь дальше, ваше право!!!
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