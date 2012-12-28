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Происшествия
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сегодня, 16:52
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С балкона дома на Осканова летели даже костыли
Происшествие в «Елецком» записала камера наблюдения.
Всё это, напомним, сбросил с общего балкона 27-летний житель дома. Повреждения получили пять припаркованных у высотки машин. Полицейским, которые задержали буяна, так и не удалось получить от него внятного объяснения погрома.
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